به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران درحالی از یکشنبه شب تمرینات آمادهسازی خود را در شهر دبی امارات آغاز کرده است که علیرضا حقیقی دروازهبان تیم ملی امشب و رضا قوچاننژاد نیز فردا سهشنبه به جمع ملی پوشان ملحق میشوند.
همچنین زمانبندی تمرین تیم ملی و برنامههایی که تا بازی قطر در دستور تمرینی بازیکنان قرار دارد، از سوی کادر فنی اعلام شد.
بر این اساس ملی پوشان بعد از صرف صبحانه (9:30 صبح) به وقت تهران، به استراحتی کوتاه پرداخته و ساعت 12 در سالن بدنسازی باشگاه ایرانیان تمرینات خود را انجام میدهند و پس از صرف نهار در ساعت 14، استراحت میکنند. ساعت 18:30 هر روز کادر فنی با ملی پوشان جلسه فنی برگزار میکند و راس ساعت 19:15 به وقت تهران تمرینات خود را برگزار میکنند.
تیم ملی فوتبال ایران خود را برای دیدار با قطر در هفته هشتم از مرحله انتخابی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل آماده میکند، دیداری که روز 14 خردادماه در دوحه قطر برگزار میشود.
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