به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيد مسعود ميريان درباره نمایشگاه قرآني سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن اظهار داشت: از این 75 غرفه، 50 غرفه برای عرضه محصولات فرهنگی قرآنی و 25 غرفه ارائه محصولات آموزشی را برعهده خواهند داشت.

وی با تشريح فعالیت غرفه های آموزشی گفت: در غرفه محصولات آموزشی، نحوه حفظ و قرائت قرآن کریم به کودکان و نوجوانان آموزش داده خواهد شد.

میریان از ارائه نرم افزار های جدید آموزشی قرآن در این نمایشگاه خبر داد و افزود: بسیاری از مؤسسات آموزشی برای نخستین بار محصولات جدید آموزشی و فرهنگی خود را به علاقه مندان عرضه خواهند کرد.

مسئول كميته فني سی امین دوره مسابقات بین المللی قرآن نصب تابلوهای هنری قرآنی در نمایشگاه را متذکر شد و گفت: غرفه های محصولات فرهنگی عرضه نرم افزارهای قرآنی ، کتب قرآنی ، معرق کاری و... را بر عهده دارد.

این مسئول قرآنی بااشاره به بازدید رایگان از غرفه های محصولات فرهنگی و آموزشی سی امین دوره مسابقات قرآنی ، ساعت بازدید را از16:30 تا 22 عنوان کرد و گفت: برای جذابیت بیشتر نمایشگاه برای بازدید کنندگان، امسال اقدام به نصب یک سکوی تلاوت قرآنی در محل محوطه سالن اجلاس نموده ایم که علاقه مندان می توانند از این فرصت برای گرفتن عکس های یادگاری استفاده کنند.