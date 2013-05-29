صفا علی کمالیان در گفتگو با خبرنگار مهر به آغاز اردوهای آماده سازی تیم ملی بسکتبال با تست پزشکی و بدنسازی از بازیکنان همراه بود، اشاره کرد و اظهارداشت: این تست‌گیری بر اساس درخواست مربی بدنساز تیم ملی انجام شد و نتایج آن در چگونگی پیگیری تمرینات لحاظ خواهد شد. در واقع کلیات برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی مشخص شده است اما جزیئات آن بر اساس نتایج تست آمادگی جسمانی گرفته شده، مشخص خواهد شد.

وی با بیان بیشتر از دو ماه تا زمان مسابقات قهرمانی آسیا فرصت داریم، خاطرنشان کرد: در این مدت و طی هر ماه یک اردوی برون مرزی خواهیم داشت. علاوه بر این، سه مرحله اردوی داخلی نیز برای بازیکنان در نظر گرفته شده است.

مربی تیم ملی بسکتبال با اشاره به مرحله نخست اردوی آماده‌سازی این تیم یادآور شد: این مرحله از تمرینات در قالب دو دوره تمرینی پیگیری می‌شود که طی آن روی کارهای جسمانی و مرور و معرفی موارد تاکتیکی تمرکز خواهیم داشت. بعد از دوره اول تمرینی که سه شنبه تا جمعه است، در دوره تمرینی دوم موارد دفاعی را هم وارد تمرینات می‌کنیم و شدت تمرینات تاکتیکی را هم بیشتر خواهیم کرد اما همچنان روی کارهای جسمانی تاکید داریم.

کمالیان با یادآوری اینکه مقدمات لازم برای سفر تیم ملی به ترکیه در قالب دومین مرحله اردوی آماده‌سازی فراهم شده است، اظهارداشت: در ترکیه نیز همچنان روی کارهای جسمانی تاکید داریم و در عین حال وارد تمرینات با برخورد هم می‌شویم. یعنی کارهای مسابقه‌ای را انجام می‌دهیم. قصد داریم در ترکیه برگزار کننده دیدارهای تدارکاتی هم باشیم اما هنوز اینکه چه زمان و برابر چه تیم‌هایی بازی می‌کنیم، مشخص نیست.

وی ادامه داد: در ترکیه تورنمنتی برگزار نمی‌شود به همین دلیل برگزاری دیدارهای دوستانه با انعطاف پذیری بیشتری قابل انجام است. تیم‌هایی مانند تونس، الجزایر و مقدونیه همزمان با ما در ترکیه هستند و می‌توانیم در صورت فراهم بودن شرایط مقابل این تیم‌ها بازی کنیم.

"مدت زمان باقی مانده تا زمان مسابقات قهرمانی آسیا برای آماده‌سازی تیم ملی کافی است"؟، مربی تیم ملی در پاسخ به این پرسش مهر تاکید کرد: زمان کافی داریم فقط امیدوارم برنامه اردویی و تدارکاتی به موقع انجام شود تا بتوانیم به آمادگی مورد نظر برسیم.

کمالیان در پاسخ به این پرسش که "شانس قهرمانی تیم ملی در مسابقات مردان آسیا چقدر است"؟، خاطرنشان کرد: تیم ملی قابلیت‌های قهرمانی را دارد اما اینکه بخواهیم از چگونگی نتیجه گیری تیم ملی یا قهرمانی پیش‌بینی کنیم، منطقی نیست. به هر حال تیم‌های دیگری هم هستند که در مسابقات پیش رو قابلیت قهرمانی را دارند. ما به تورنمنت راحت نمی‌رویم که راحت هم بتوانیم قهرمان شویم یا سهمیه بگیریم.

وی تاکید کرد: خیلی از تیم‌ها برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا ترکیب خود را تقویت می‌کنند. لبنان و فیلیپین بازیکن NBA به خدمت گرفته‌اند. کره جنوبی بازیکن آمریکایی خود را عوض کرده است. چینی‌ها هم مربی خود را تغییر داده‌اند. آنها یک سرمربی یونانی به خدمت گرفته‌اند که در مسابقات جهانی 2006 تیمش دوم جهان شد.

این مربی با یادآوری اینکه سه تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه جهانی می‌گیرند، تاکید کرد: برای قهرمانی و جهانی شدن به عنوان تیم اول آسیا تلاش می‌کنیم چون قابلیت‌های آن را داریم اما در مورد نتیجه گیری هیچ پیش‌بینی نمی‌توان داشت.

مربی تیم ملی بسکتبال در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر به غیبت برخی بازیکنان در آغاز اردوی تیم ملی اشاره کرد و گفت: غیبت تمام بازیکنان با اطلاع بود. فقط یک مورد بود که در من در جریان آن نبودم.

"بازیکنان غایب چه زمان به اردوی تیم ملی ملحق می‌شوند"؟، پاسخ کمالیان به این پرسش مهر اینگونه بود: ارسلان کاظمی و سورن دیر بوغوسیان خارج از کشور هستند. باید شرایط حضور این دو بازیکن فراهم شود تا بتوانند به ایران بیایند. سامان ویسی هم خارج از کشور است و در ترکیه به اردوی تیم ملی ملحق می‌شود.

وی تصریح کرد: مشایخی، فروتن و یخچالی به اردوی تیم جوانان پیوستند. این بازیکنان تا پایان کار تیم جوانان در مسابقات جهانی با این تیم خواهند بود و بعد از آن در صورت نیاز به تیم ملی ملحق می‌شوند. امیر صدیقی و فرید اصلانی هم خدمت سربازی هستند.

کمالیان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه " در مورد کاظمی و دیربوغوسیان، فکر می‌کنید این دو بازیکن تا چه زمانی فرصت غیبت داشته باشند. به واقع آنها هر زمان بیایند، حضورشان مثمر ثمر خواهد بود"؟، گفت: به هر حال همه چیز به این بستگی دارد که آنها چه زمانی به اردوی تیم ملی بیایند. ضمن اینکه در هر صورت تصمیم نهایی با بچیروویچ است.

مربی تیم ملی بسکتبال در مورد اضافه شدن مهران شاهین‌طبع به کادر فنی این تیم گفت: هر فکر اضافه‌ای باعث کمک می‌شود. ضمن اینکه پیش از این هم دو مربی کنار تیم ملی بودند و حالا هم شرایط فراهم شده تا دوباره شاهد آن باشیم. امیدوارم این همکاری در نهایت باعث نتیجه گیری خوب تیم ملی شود.

صفاعلی کمالیان در پایان تصریح کرد: بهترین زمان ارزیابی از شراط تیم ملی و موقعیتی که می‌تواند در آسیا به دست بیاورد، بعد از حضور در مسابقات جام ویلیام جونز است. به غیر از چین که در این رقابت‌ها نیست، سایر تیم‌ها تقریبا با ترکیب اصلی خود در جام ویلیام جونز شرکت می‌کنند و می‌توان آن زمان شناخت کاملی از آنها کسب کرد. ضمن اینکه قرعه کشی مسابقات قهرمانی آسیا بر اساس کاپ آسیا انجام می‌شود که در آن ایران قهرمان شد و تیم‌های چین و لبنان پنجم و ششم شدند. بنابراین احتمال اینکه تیم ملی در مرحله مقدماتی مسابقات با یکی از این دو تیم همگروه شود، وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا دهم تا نوزدهم مردادماه در فیلیپین برگزار می‌شود.