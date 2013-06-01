کمک 7 میلیون یورویی آلمان به شورشیان مسلح در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود اختلاف نظر در بین اعضای اتحادیه اروپا در مورد کمک به شورشیان مسلح در سوریه، دولت آلمان به صورت یکجانبه کمک های خود به آنان را ادامه می دهد.

در همین رابطه "دیرک نیبل" وزیر توسعه آلمان از حزب دموکرات آزاد (FDP) گفت برلین با اختصاص 7 میلیون یورو دیگر کمک های خود به شورشیان مسلح در سوریه را ادامه می دهد.

وی مدعی شد برلین با همکاری دیگر نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف اقدامی نظیر ایجاد زمینه حضور کودکان جنگ زده در مدرسه را فراهم می کند. به تازگی نیز رسانه های آلمانی از تصمیم دولت این کشور برای تقویت جبهه مخالفان "بشار اسد" از طریق حمایت های به اصطلاح غیرنظامی به شورشیان خبر دادند.

بر این اساس، برلین جلیقه های ضدگلوله و وسایل درمانی و دارو در اختیار شورشیان قرار می دهد. این در حالی است که وظیفه پخش این کمک ها به دستگاه اطلاعاتی آلمان (BND) سپرده شده که این موضوع شائبه هایی را در مورد صحت ادعای مقامات آلمان ایجاد می کند.