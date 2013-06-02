محمد گلریز خواننده سرودهای انقلابی در گفتگو با خبرنگار مهر از مطالبات فرهنگی‌اش از 8 چهره سیاسی که برای نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری رقابت می‌کنند، اینگونه گفت: به اعتقاد من اساس کار تبلیغاتی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باید از ارائه برنامه های فرهنگی و هنری به مردم آغاز می‌شد چراکه اگر این روند در مبنای کاری دوستان قرار بگیرد به طور حتم مردم هم استقبال بیشتری از دیگر برنامه‌ها انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه در دوره‌های قبلی دوستانی که به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کردند مانور زیادی روی برنامه‌های فرهنگی می‌دادند اما در عمل کمتر به آن چیزی که گفتند، عمل کردند و ما دیدیم که در عرصه موسیقی فرهنگ مبتذل غربی جایگزین بسیاری از موسیقی‌های ارزشمند و فاخر شد.

این خواننده گفت: فرهنگ و هنر چند هزار ساله سرزمین ما از اعتباری برخوردار است که نمی‌توان به این سادگی از آن عبور کرد از سویی دیگر فرهنگ انقلابی ما نیز مساله ساده‌ای نیست که نخواهیم برای آن برنامه‌ای داشته باشیم؛ موضوعی که این روزها در برنامه‌های اقتصادی و سیاسی نامزدها پنهان شده است و اگر نخواهیم اقدام عاجلی در این حوزه انجام دهیم به طور حتم اتفاقات ناخوشایندی در حوزه های فرهنگی هنری خواهد افتاد.

گلریز در پایان تاکید کرد: فقدان توجه کافی به مقوله فرهنگ و هنر یکی از مواردی است که در ایام تبلیغات کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و این امری است که باید در این روزهای باقی مانده توسط نامزدها به آن توجه زیادی شود. ضمن اینکه توجه به موسیقی ملی و انقلابی که در این سالها به شدت منزوی شده از مهم‌ترین ارکانی است که باید به آن فکر کرد. در نهایت تنها سوال من از آقایان نامزد انتخابات این است که آیا برای حفظ و اشاعه موسیقی انقلابی و ملی برنامه ای دارند؟