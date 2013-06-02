به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی بعد از مراسم افتتاحیه دفتر و دبیرخانه شورای عالی تدوین سند و نهاد راهبردی فوتبال در جمع خبرنگاران درباره انتقاداتی که از سپاهان بابت نقل و انتقالات می شود اظهار داشت: ما اگر پول داشتیم بازیکنان خودمان را حفظ می کردیم. هیچکس نمی گوید سپاهان که من جوابش را مستقیم بدهم با این حال من به کسی معترض نیستم و در کار هیچ باشگاهی دخالت نکردم.
وی ادامه داد: بیشترین بازیکن در فصل 91-90 از سپاهان جدا شد. اگر پول ما بیشتر از بعضی باشگاه ها بود که این همه بازیکن از دست نمی دادیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص این که این باشگاه در فصل 91-90 برای هزینه هایش در فوتبال سقفی تعیین کرده بود خاطرنشان کرد: به جرات به شما می گویم ما حتی اگر 100 میلیارد تومان هم داشته باشیم همه آن را در فوتبال هزینه نمیکنیم. اینها خیانت است. باشگاه باید اصولی باشد و حرفه ای رفتار کند. باشگاهی مثل سپاهان در ایران در تمام رده های سنی تیم دارد و بازیکن تربیت می کند چرا باید برای خرید بازیکن هزینه زیادی انجام بدهیم.
وی در خصوص این که کدام بازیکنان این فصل از سپاهان جدا می شود تاکید کرد: قرار است در چند روز آینده با تعدادی از بازیکنان قراردادمان را تمدید کنیم. البته بعضی از بازیکنان مبالغی میخواهند که ما نمیتوانیم آن را تامین کنیم.
رحیمی در ادامه در خصوص اینکه چرا با بعضی از بازیکنان مورد نظر باشگاه پرسپولیس قرارداد امضا کردهاید، گفت: بروید ببینید کدام تیم با این بازیکنان قرارداد امضا کرده است. بازیکنی که با ما قرارداد دارد، میرود در جای دیگر هم مذاکره میکند و با آن باشگاه هم قرارداد میبندد، این نشان میدهد که کدام باشگاه پول بیشتری به آن بازیکن میدهد که بازیکن سر از باشگاه دیگر در میآورد.
وی با بیان اینکه حرفهای زیادی داردم که ترجیح میدهد آن را در کمیته انضباطی مطرح کنم، درباره احتمال جدا شدن محمدرضا خلعتبری از سپاهان گفت: خلعتبری به من قول داده در ایران فقط برای سپاهان بازی کند.
مدیرعامل سپاهان اصفهان همچنین از شکایتش از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خبر داد و گفت: من از رویانیان شکایت کردم چرا که ایشان علیه ما مصاحبه کرده بود و حتی از باشگاه ما در مصاحبهاش اسم برده بود. رویانیان گفته بود "ببینید هر تیمی که در جام حذفی پرسپولیس را برده چطور هزینه میکند". مظور رویانیان سپاهان بوده و ما به همین خاطر از او شکایت کردهایم.
وی همچنین در خصوص توافق هادی عقیلی با باشگاه استقلال تاکید کرد: من از این موضوع بیاطلاعم ولی ما 100 درصد عقیلی را میخواهیم او در میانههای فصل به من گفته بود، دوست دارد به سپاهان بر گردد و به همین خاطر ما هم او را میخواهیم.
رحیمی در پایان درباره میزان بدهی باشگاه سپاهان هم گفت: هر کسی از ما طلبی دارد بیاید تا تقدیمش کنیم!
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