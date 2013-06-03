مدیرعامل سپاهان رقم پرداختی به بازیکنانش را اعلام کرد/ بالای یک میلیارد!

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل نقل و انتقالات حرف و حدیث زیادی در مورد مبالغ پرداختی باشگاه ها به بازیکنان مطرح شد که در این بین تیم های استقلال، پرسپولیس و سپاهان بیشتر از دیگر تیم ها مورد انتقاد مدیران برای پرداخت های میلیاردی بودند.

در این میان محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بدون آنکه نامی از سپاهان ببرد در گفتگویی تند و انتقادی تاکید کرد که یک باشگاه صنعتی به دو بازیکن این تیم مبلغی نزدیک به سه میلیارد و 500 میلیون تومان پیشنهاد کرده بود. هر چند مدیرعامل پرسپولیس اشاره ای به نام این باشگاه صنعتی نکرده بود، اما علیرضا رحیمی مدیرعامل سپاهان پاسخ رویانیان و سایر منتقدان را داد و تاکید کرد که اگر اسمی از سپاهان ببرند پاسخ روشن تری به آنها خواهد داد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اما روز یکشنبه در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد این باشگاه به بهترین بازیکنانش یک میلیارد و صد میلیون تومان پرداخت می کند. رحیمی گفت: ما این مبلغ را به بهترین بازیکنان سپاهان می‌دهیم.