حمایت زرداری از نواز شریف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در گفتگو با رسانه های پاکستانی که یکشنبه شب منتشر شد، گفت: پس از پایان دوره 5 ساله ریاست جمهری خود در ماه سپتامبر به دنبال یک دوره 5 ساله دیگر برای تصدی این پست نیستم و هرگز نامزد نمی شوم.

اظهارات زرداری درحالیست که حزب مردمی پاکستان به رهبری وی در انتخابات سراسری در مرکز و سه استان دیگر این کشور شکست خورد و تنها در ایالت سند در جنوب این کشور دولت محلی تشکیل شد.

رئیس جمهوری پاکستان گفت: حزب مردمی پاکستان نقش مثبت و سازنده ای را در دولت آتی حزب مسلم لیگ نواز شریف ایفا می کند.

زرداری تاکید کرد: حزب من با اتفاق آرا حمایت خود را از نامزدی نواز شریف برای تصدی پست نخست وزیری اعلام می کند اما حزب مسلم لیگ هم اکنون باید درباره چگونگی مواجهه با پرونده پرویز مشرف که با اتهامات بسیاری مواجه است، تصمیم بگیرد.

رئیس جمهوری پاکستان گفت: شاید مشرف به چندین توافق با آمریکا دست یابد اما نسبت به چنین توافقاتی آگاه نیستم و در دوران 5 ساله ریاست جمهوری خود نیز شاهد عقد چنین توافقاتی نبودیم.

زرداری در رابطه با مذاکره با طالبان گفت: در ابتدا باید تصمیم بگیریم که با چه گروههایی می توانیم مذاکره کنیم و هرگز نباید این نکته را فراموش کرد که شبه نظامیان حاضر به حضور در پای میز مذاکره نیستند.