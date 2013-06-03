به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود که دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و پاس همدان جمعه هفته جاری 17 خرداد در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شود اما به دلیل عدم حضور دو بازیکن ملیپوش ذوبآهن در ترکیب تیم اصفهانی این بازی لغو شد.
محسن مسلمان و قاسم حدادیفر، دو بازیکن ملیپوش ذوبآهن که برای دیدار با قطر در اردوی تیم ملی به سر میبرند، نمیتوانند در بازی روز جمعه در ترکیب تیم ذوبآهن به میدان بروند.
خسر ابراهیمی، مدیرعامل باشگاه ذوبآهن در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: فدراسیون نامهای به باشگاه ذوبآهن ارسال کرده و در آن از لغو مسابقه ذوبآهن با پاس همدان خبر داده است و این به دلیل نبود بازیکنان ملیپوش ذوبآهن در این مسابقه بود.
وی پیرامون زمان برگزاری بازی گفت: قرار است زمان برگزار بازی ذوبآهن مقابل پاس همدان طی روزهای آینده به باشگاه ذوبآهن اعلام شود.
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