خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال ذوب‌آهن برای بازی با پاس همدان در چارچوب رقابت‌های پلی‌آف لیگ برتر اظهار داشت: فعلا تمرین می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که در بازی‌های پلی‌آف به پیروزی برسیم چون ما تمرینات خوبی را برای این بازی‌ها پشت سر گذاشته‌ایم.

وی در مورد حضور یا عدم حضور بازیکنان ملی‌پوش ذوب‌آهن در بازی‌های پلی‌آف بیان داشت: قرار است بازیکنان ملی‌پوش ما برای بازی‌های پلی‌آف به اصفهان بیایند و همراه با سایر بازیکنان در ترکیب تیم ما به میدان بروند.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی مسئولان سازمان لیگ قرار است که ذوب‌آهن در روزهای 17 و 25 خرداد به مصاف پاس همدان برود و برنامه به گونه‌ای است که بازیکنان ملی‌پوش ما نیز در بازی حضور خواهند داشت چون اگر بازیکنان ملی‌پوش ما نباشند، ما بازی نمی‌کنیم.

وی پیرامون اینکه آیا فرهاد کاظمی برای فصل آینده هم سرمربی ذوب‌آهن است یا خیر، بیان داشت: کاظمی برای فصل آینده نیز در ذوب‌آهن حضور خواهد داشت و صحبت‌هایی با او داشته‌ایم و به احتمال90 درصد او سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن است.

ابراهیمی در پاسخ به سئوالی پیرامون شایعه مذاکره ذوب‌آهن با سایر گزینه‌های سرمربیگری این تیم اضافه کرد: باشگاه ذوب‌آهن با هیچ گزینه دیگری صحبت نکرده بود و این شایعه هم صحت نداشت و کاظمی سرمربی تیم ما خواهد بود. هنوز بازی‌هایمان تمام نشده که کسی بخواهد برای سرمربی صحبت کند و کاظمی برای فصل آینده هم سرمربی تیم ذوب‌آهن خواهد بود.