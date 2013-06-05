جزئیات تیراندازی در تونل نیایش

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 2 بامداد 13 خرداد کارگران پروژه صدر و تعدادی از شهروندان در تماس با پلیس اعلام کردند که سرنشینان یک خودروی پراید سفید رنگ اقدام به تیراندازی در تونل نیایش کرده اند.

با اعلام این خبر بلافاصله ماموران گشت پلیس به محل اعزام و پس از تایید موضوع با دستور سرکلانتری واحدهای ایست بازرسی در محل مستقر می شوند.

دقایقی بعد ماموران خودروی پراید سفیدرنگی را مشاهده کردند که همزمان با نزدیک شدن به محل ایست بازرسی اقدام به فرار از محل کرد. با توجه به آمادگی کامل پلیس دو سرنشین خودروی پراید دستگیر می شوند.

در ادامه در بازرسی از داخل خودرو دو اسلحه دوربین دار بادی به همراه دو قبضه کلت کمری بادی و دو قبضه فشنگ کشف و ضبط می شود.

با برسی های بیشتر مشخص شد این افراد از داخل تونل نیایش اقدام به تیراندازی به دیواره ها و تجهیزات و برق تونل کرده اند که این کار باعث تخریب و وحشت هموطنان شده است. در پی این تیراندازی به هیچکس آسیب نرسیده است و تحقیقات پلیس در این باره ادامه دارد.