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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵

سرپرست جدید شرکت توزیع برق ازنا معرفی شد

سرپرست جدید شرکت توزیع برق ازنا معرفی شد

ازنا - «مجید لک» به‌عنوان سرپرست جدید شرکت توزیع برق شهرستان ازنا معرفی شد.

به گزارش خبرگزار مهر، طی مراسمی و با حکم «شیرزاد جمشیدی» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان، «مجید لک» به‌عنوان سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان ازنا منصوب شد.

در این مراسم از «علیرضا عبد الوند» مدیر سابق این مجموعه تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 6892968

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