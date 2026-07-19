به گزارش خبرنگار مهر، نقلوانتقالات تابستانی پرسپولیس در شرایطی به مراحل حساس خود رسیده که مدیران باشگاه پس از انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی، تلاش کردهاند سیاست نقلوانتقالاتی خود را بر اساس خواستههای او پیش ببرند.
اگرچه از همان ابتدا بر جوانگرایی و کاهش میانگین سنی تیم تأکید شده بود اما در نهایت مدیریت باشگاه تصمیم گرفت در بخش فنی، اختیار قابل توجهی به تارتار بدهد تا ترکیب موردنظرش را برای فصل جدید بسازد.
در هفتههای اخیر، بخش قابل توجهی از خریدهای پرسپولیس از میان بازیکنانی انجام شده که سابقه همکاری با تارتار در گلگهر سیرجان را داشتهاند. اتفاقی که نشان میدهد سرمربی جدید ترجیح داده برای شروع کار خود از بازیکنانی استفاده کند که با تفکرات تاکتیکیاش آشنایی کامل دارند.
این موضوع باعث شد روند جذب نفرات مدنظر او با سرعت بیشتری دنبال شود و باشگاه نیز تا حد زیادی از خواستههای فنی سرمربی حمایت کند.
با این حال یکی از مهمترین سیاستهای مدیران پرسپولیس در این پنجره نقلوانتقالاتی، اجرای پروژه جوانگرایی بوده است. مدیران باشگاه از ابتدا تأکید داشتند که ترکیب تیم باید برای سالهای آینده نیز ساخته شود و به همین دلیل جذب بازیکنان جوان در کنار مهرههای باتجربه، به یکی از اصول اصلی نقلوانتقالات تبدیل شد. هر چند دو بازیکن جدیدی که به این تیم آمده اند 29 ساله هستند و خیلی با جوانگرایی همخوانی ندارند!
در نهایت نیز توافقی میان مدیریت و کادر فنی شکل گرفت؛ به این صورت که مهدی تارتار در انتخاب بازیکنان اختیار کامل داشته باشد، اما جذب هر بازیکن مشروط به دو اصل مهم باشد. نخست اینکه بازیکن از نظر پزشکی مشکلی نداشته باشد و دوم اینکه از نظر سنی با سیاستهای باشگاه فاصله زیادی نداشته باشد. به همین دلیل، مدیران پرسپولیس تلاش کردند میان خواستههای فنی سرمربی و برنامه بلندمدت باشگاه تعادل ایجاد کنند.
در همین راستا برخلاف شایعاتی که طی هفتههای گذشته درباره مذاکره پرسپولیس با بازیکنانی مانند محمد قربانی و کسری طاهری مطرح شد، این باشگاه هیچگاه وارد فاز جدی جذب این نفرات نشد. دلیل این موضوع نیز تنها مسائل مالی نبود. اگرچه ارقام مورد نیاز برای جذب این بازیکنان خارج از سقف بودجه پرسپولیس ارزیابی میشد، اما در مورد محمد قربانی، مهدی تارتار نیز دیگر اصراری برای جذب او نداشت و به همین دلیل پرونده این انتقال عملاً بسته شد.
در سوی دیگر، پرسپولیس تمرکز خود را روی جذب استعدادهای جوان گذاشت. مدیران باشگاه مذاکرات متعددی با چند بازیکن آیندهدار انجام دادند و در نهایت موفق شدند محمد مهدیزاده، مدافع جوان و آیندهدار، را به خدمت بگیرند؛ انتقالی که در راستای پروژه پوستاندازی و کاهش میانگین سنی تیم ارزیابی میشود. مسئولان باشگاه امیدوارند با ادامه این روند، شاکله اصلی پرسپولیس برای چند فصل آینده نیز شکل بگیرد.
با وجود خریدهای انجامشده، فهرست نقلوانتقالاتی سرخپوشان هنوز بسته نشده است. مهدی تارتار همچنان معتقد است تیمش برای حضور قدرتمند در فصل پیش رو به چند بازیکن دیگر نیاز دارد؛ نفراتی که شاید ستارههای اصلی ترکیب نباشند، اما بتوانند به عنوان بازیکنان مکمل و جانشین، کیفیت نیمکت پرسپولیس را افزایش دهند. به اعتقاد سرمربی پرسپولیس، موفقیت در یک فصل طولانی تنها با داشتن ترکیب اصلی قدرتمند به دست نمیآید و نیمکت نیز باید از کیفیت لازم برخوردار باشد.
یکی از مهمترین دغدغههای تارتار در روزهای اخیر، وضعیت دروازهبان دوم تیم بوده است. با حضور پیام نیازمند به عنوان گلر شماره یک، کادر فنی همچنان به دنبال جذب یک دروازهبان باتجربه و شناختهشده است تا در صورت نیاز بتواند بدون افت کیفیت از دروازه پرسپولیس محافظت کند.
این در حالی است که امیررضا رفیعی هر زمان فرصت حضور در ترکیب را پیدا کرد، نمایش قابل قبولی ارائه داد و توانست تا حد زیادی خیال هواداران را از بابت جانشین پیام نیازمند راحت کند. با این وجود، تارتار اعتقاد دارد رقابت درون تیمی در این پست باید افزایش پیدا کند و به همین دلیل خواهان جذب گلری است که سابقه و تجربه بیشتری داشته باشد.
از اینرو محمدرضا اخباری به عنوان یکی از گزینههای جدی حضور در پرسپولیس مطرح شده است. هرچند هنوز توافق نهایی در این خصوص حاصل نشده، اما این احتمال وجود دارد که در صورت فراهم شدن شرایط، اخباری به جمع سرخپوشان اضافه شود تا یکی از مهمترین دغدغههای کادر فنی نیز برطرف شود.
به نظر میرسد تا پایان پنجره نقلوانتقالات نیز این روند ادامه داشته باشد و سرخپوشان برای تکمیل فهرست خود، چند خرید دیگر را نیز در دستور کار قرار دهند.
نظر شما