  1. استانها
  2. یزد
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

کشف زمین خواری و رفع تصرف اراضی دولتی در یزد

کشف زمین خواری و رفع تصرف اراضی دولتی در یزد

یزد - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد، از کشف زمین خواری و رفع تصرف بیش از هزار مترمربع از اراضی دولتی در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی حورمهر درباره این خبر اظهارداشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کسب اخبار و اطلاعات جمع آوری شده از نشانگاه‌های اقتصادی مبنی بر تصرف غیر قانونی اراضی دولتی در حاشیه شهر یزد به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران با اخذ مجوز قضائی به محل مورد نظر مراجعه و نسبت به رفع تصرف هزار و ۸۶۰ متر مربع از اراضی دولتی اقدام و متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد گفت: کارشناسان ارزش این ملک متعلق به دولت را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این خصوص پرونده تشکیل به مراجع قانونی تحویل داده شد.

کد مطلب 6892980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها