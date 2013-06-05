بی توجهی دولت های قبل نسبت به آموزش فارسی/ در زمینه بودجه فرهنگ و هنر فقط به نفت تکیه نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم نماینده غلامعلی حداد عادل کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که برای تبیین برنامه های فرهنگی این نامزد انتخابات در برنامه رادیویی «انتخاب فرهنگ» در شبکه رادیویی فرهنگ شرکت کرده بود، در این برنامه گفت: در زمینه فرهنگ و هنر باید از ابزار تکنیک استفاده کنیم. بدون استفاده از تکنیک و ظرفیت هایمان نمی توانیم پیام فرهنگی ملت ایران را جهانیان برسانیم. بنابراین باید اولویت خاص برای موضوع تکنیک قائل شویم. درباره این سوال که اولویت آقای حداد عادل درباره هنرها، کدام شاخه است؟، باید بگویم که از نظر ایشان همه هنرها، برای گفتمان انقلاب اسلامی لازم هستند، به شرطی که تکنیک در آنها به کار گرفته شود.

وی گفت: شعار اصلی دکتر حداد عادل، تقوا و تدبیر است. با این رویه است که می توانیم کاستی ها را برطرف کنیم. نباید در زمینه بودجه فرهنگ و هنر فقط به بودجه حاصل از درآمدهای نفتی تکیه کنیم. در حوزه محصولات فرهنگ و هنر و همچنین وجود خیرین می تواند تامین کننده بودجه مورد نظر باشد. تقوا به معنی عمیق و اجتماعی اش، حاوی ارزش های اجتماعی ماست. امروز دو بحث درباره منابع فرهنگی کشور داریم. اول این که این منابع کم هستند و دوم این که اولویت مناسبی برای بهره برداری از آن ها در نظر بگیریم.

نماینده حدادعادل در این برنامه گفت: بسیاری از آثار فرهنگی ما مانند سی و سه پل اصفهان، موزه هستند اما به این معنی که مکانی برای نمایش آثار باستانی داشته باشیم، با کمبود موزه روبرو هستیم و برنامه های متعددی برای این کار داریم. بحث بازدید از موزه ها توسط دانش آموزان را پیش بینی کرده ایم تا از موزه ها به عنوان یک نهاد آموزشی بیشتر بهره برداری شود. اگر بتوانیم برای هر دانش آموز حداقل دو نوبت بازدید از موزه را پیش بینی کنیم، حداقل 24 میلیون بازدید در سال به بازدید موزه های ما افزوده می شود.

وی همچنین گفت: فرهنگ را یک بخش در کنار بخش های دیگر نبینیم. بلکه زمینه ای برای بخش های دیگر در جامعه ببینیم.

ذوعلم با اشاره به موضوع خرده فرهنگ ها گفت: به نظرم این تعبیر زیاد صحیح نیست بلکه ما با فرهنگ های متنوع و مختلف در کشور روبرو هستیم و این فرهنگ ها برای ما ارزشمند هستند. تعبیر ما این است که تنوع فرهنگی یک چتر برای گستردگی فرهنگ ایران است. همه فرهنگ ها زیر مجموعه فرهنگ ایرانی قرار دارند و هیچ فرقی میانشان وجود ندارد. فرهنگ های مختلف کشور ما، سرمایه های ما هستند و باید برای غنی تر شدنشان تلاش کنیم. دکتر حداد عادل هم اساسا دیدگاه های محدودکننده یا غلبه کننده در زمینه فرهنگ ها را قبول ندارند و به عدالت در این نظرگاه معتقد هستند.

وی درباره راهکارهای دولت حدادعادل درباره ادبیات و فرهنگ فارسی گفت: زبان فارسی رمز وحدت ملی ماست. این زبان فراتر از یک ارزش ملی، و برای ما دارای یک ارزش دینی و مذهبی است. اسلام با زبان فارسی تا شرق دور پیش رفته است. بحث ترویج زبان فارسی یک رسالت دینی، ملی و انقلابی ماست. آموزش و بیش از آموزش زبان فارسی، ایجاد علقه میان فراگیرندگان ما از رسالت های مهم ماست. متاسفانه برخی دولت ها نسبت به این موضوع کم توجهی نشان دادند که ما باید در دولت آینده، آن را جبران کنیم. ترویج و تعمیق زبان فارسی چه در خارج و چه خارج از کشور، از سیاست های مهم و کلی ماست.

نماینده حداد عادل در برنامه رادیویی «انتخاب فرهنگ» درباره برنامه های این کاندیدا درباره اشتغال زایی در حوزه فرهنگ و هنر گفت: اساسا تفکیک مقوله فرهنگ و هنر در تبلور مصادیق مختلف، کار صحیحی نیست. امروز حوزه علمیه، تئاتر، نقاشی و دیگر عرصه های فرهنگ و هنر ما، مقوله های جدا از هم تلقی می شوند در حالی که باید برای پیوند آن ها قدم برداریم. برای اشتغال زایی در این حوزه باید تشکل های فرهنگی و هنری را به دور از پلشتی ها توسعه بدهیم. امروز بیشترین بحث در این زمینه، مصرف گرایی در حوزه رسانه هاست. استفاده از بسترهای آموزشی در این زمینه بسیار مهم است و هنوز در نهادهای مختلف به این نپرداخته ایم که ذوق و خلاقیت هنری بسیار اهمیت دارد. اما با توجه آلودگی های موجود در هنر غربی، خلط مبحث کرده ایم و نتوانسته ایم جایگاهی برای خلاقیت و ذوق و قریحه خودمان قائل شویم.

ذوعلم درباره برنامه های حداد عادل برای ایرانیان خارج از کشور گفت: اساسا این که ما برای ایرانیان خارج از کشور برنامه داشته باشیم، محدودکننده است. این ایرانیان خودشان مدیر خود هستند. ایرانیان خارج از کشور جزئی از دولت هستند و ما فقط باید آن ها را سامان بدهیم. منتهی باید به امر آموزش زبان فارسی در خارج از کشور توجه کنیم تا مبادا بعد از چند نسل، فرزندان ایران زبان فارسی را فراموش کنند. همچنین باید امکان دسترسی ایرانیان خارج از کشور به تولیدات فرهنگی داخلی کشور، فراهم شود. کمک به بحث نمایش فیلم ها و محصولات دیگر فرهنگی ما برای ایرانیان خارج از کشور نیز از دیگر برنامه های دولت آقای حداد عادل خواهد بود.

وی درباره نظر حداد عادل درباره موضوع اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور گفت: این موضوع نه باید خیلی گسترده باشد و نه خیلی بسته. ما باید در این زمینه سعی کنیم ایران را به یک کشور اعزام کننده دانشجو به کشور پذیرنده دانشجو تبدیل کنیم.

ذوعلم درباره تعامل فرهنگی با دیگر کشورها گفت: ما هنوز در این عرصه وارد فاز استفاده از دستگاه های پیشرفته و نوین نشده ایم و باید سعی مان بر به کارگیری ابزارهای جدید در این زمینه باشد. این امکان امروز بسیار ضعیف است که استادان دانشگاه ما تولیدات و نتایج تحقیقات خود را در دیگر کشورها عرضه کنند. متاسفانه به این موضوع هم با دید بد و هزینه زا، نگریسته می شود. حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در کشورهایی که بیداری اسلامی به آن ها رسیده است، برای ما بسیار مفید است. در باب گفتگوی ادیان هم ظرفیت هایی داریم که باید تقویت شان کنیم و از جبهه فعال وارد این بحث شویم. گاهی رویکردهای ما، در این حوزه انفعالی است. دولت آینده سعی دارد در عرصه تصدی گری فرهنگی، کار را تا حد ممکن به خود اهالی فرهنگ واگذار کند.

نماینده حداد عادل در این برنامه رادیویی درباره برنامه های فرهنگی دولت حداد درباره سبک زندگی خانواده ها، گفت: اگر خانواده ما خانواده توانمندی در ابعاد مختلف باشد، آسیب های اجتماعی ما به صفر خواهد رسید. دولت آینده باید به توانمندسازی خانواده توجه کند. دولت آینده باید به ازدواج آسان توجه کند و این یکی از برنامه های اصلی آقای حداد عادل است. در این زمینه هم به طراحی های لازم، هم مدیریت مناسب و هم پشتیبانی احتیاج داریم. البته نه با یک سازمان عریض و طویل بدون کاربرد، بلکه با نهادی مناسب و کارساز. آیا در حال حاضر نهادی داریم که درباره آسیب های خانواده ها پاسخگو باشد؟ برنامه ما هم بر اساس، حساسیت، درک مساله و آموزش قرار دارد. در حال حاضر در دولت فعلی، مساله خانواده ها از اهمیت زیادی برخوردار نیستند.

وی درباره برنامه های حدادعادل برای شادی و نشاط در جامعه گفت: اگر بتوانیم مشکلات خانواده ها،جوانان، اشتغال و مسکن را حل کنیم، خود به خود نشاط ایجاد می شود. البته نشاط فقط تابع مسائل اقتصادی هم نیست. اما قطعا قوه مجریه می تواند در این زمینه موثر واقع شود. مصرف محصولات هنری و توانمندسازی هنرمندها یکی از کارهایی است که می شود در این زمینه انجام داد. تقویت هویت ملی هم یکی از مواردی است که خود به خود به ارتقای نشاط در جامعه ما می انجامد. آقای حداد عادل یک چهره دانشگاهی هستند و بر اهمیت پویایی فضای دانشگاه ها برای گسترش نشاط در کشور تاکید دارند.