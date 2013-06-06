ارتش رژیم صهیونیستی در جولان به حال آماده باش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از کانال دوم رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نظامیان رژیم صهیونیستی در جولان به حال آماده باش درآمده اند.

این درحالی است که شبکه العربیه از درگیری میان ارتش سوریه و گروههای مسلح در قنیطره خبر داد.