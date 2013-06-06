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۱۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

ارتش رژیم صهیونیستی در جولان به حال آماده باش درآمد

ارتش رژیم صهیونیستی در جولان به حال آماده باش درآمد

رسانه های عرب زبان لحظاتی قبل از آماده باش نظامیان رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از کانال دوم رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نظامیان رژیم صهیونیستی در جولان به حال آماده باش درآمده اند.

این درحالی است که شبکه العربیه از درگیری میان ارتش سوریه و گروههای مسلح در قنیطره  خبر داد.

کد مطلب 2070366

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