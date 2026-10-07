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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

دولت بخشی از هزینه اجرای سامانه آبیاری هوشمند را پرداخت می‌کند

دولت بخشی از هزینه اجرای سامانه آبیاری هوشمند را پرداخت می‌کند

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، گفت: بخشی از هزینه اجرای سامانه‌های آبیاری هوشمند به ازای هر هکتار از طریق حمایت‌های دولتی پوشش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی قاسمی، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اشاره به حمایت دولت از توسعه سامانه‌های آبیاری هوشمند، گفت: بخشی از هزینه به‌کارگیری سامانه‌های آبیاری هوشمند از طریق حمایت‌های دولتی پوشش داده می‌شود و این حمایت ذیل معاونت آب و خاک و مجری آبیاری نوین انجام می‌گیرد.

وی افزود: سامانه‌های داده‌محور معمولاً هزینه پایین‌تری دارند و استفاده از اپلیکیشن یا واسط کاربری آنها برای کشاورز ارزان‌تر است، در حالی که برخی سامانه‌ها به سنسور نیز نیاز دارند و از نظر ساختار و هزینه متفاوت هستند.

انتخاب فناوری متناسب با توان اقتصادی کشاورزان

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اشاره به تفاوت مزایا و محدودیت‌های فناوری‌های موجود اظهار کرد: هر یک از سامانه‌های هوشمند مزایا و معایب خاص خود را دارند و برخی از آنها بر پایه اینترنت و زیرساخت‌های موجود فعالیت می‌کنند که ممکن است در شرایطی با محدودیت مواجه شوند.

وی تأکید کرد: لازم است انواع تجهیزات و فناوری‌ها در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان قرار گیرد تا آنان بتوانند با توجه به توان مالی و امکانات خود، فناوری مناسب را انتخاب کنند.

قاسمی، آموزش را یکی از پیش‌شرط‌های استفاده درست از فناوری‌های هوشمند دانست و گفت: در ابتدای به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند باید آموزش‌های لازم به کشاورزان ارائه شود، زیرا بدون آموزش، امکان استفاده درست از این سامانه‌ها وجود ندارد.

اعتمادسازی؛ شرط پذیرش سامانه‌های هوشمند

وی ادامه داد: استفاده‌کننده باید با منطق برنامه و نحوه کار سامانه آشنا و نسبت به مزایای آن توجیه شود و با توجه به جامعه کشاورزی کشور، ایجاد اعتماد نسبت به این فناوری‌ها اهمیت زیادی دارد.

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اشاره به نقش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در فرآیند اعتمادسازی افزود: مجوزها و تأییدیه‌های صادرشده از سوی مؤسسه، بخشی از فرآیند ایجاد اعتماد است و مجوزها و تأییدیه‌های معاونت آب و خاک نیز بخش دیگری از این فرآیند را تشکیل می‌دهد.

وی اظهار کرد: نحوه به‌کارگیری سامانه از سوی کشاورز، تعامل او با توسعه‌دهنده فناوری و همچنین خدمات پس از ارائه سامانه، از عوامل مؤثر در افزایش پذیرش و اعتماد کشاورزان به این فناوری‌هاست.

فعالیت ۱۵ شرکت در حوزه فناوری‌های هوشمندسازی

قاسمی از برنامه برگزاری رویدادی با حضور شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری‌های هوشمندسازی خبر داد و گفت: در این رویداد، فناوری‌ها و تجهیزات مختلف این حوزه معرفی و ارائه خواهند شد.

وی توضیح داد: در برنامه‌ای که تاکنون برگزار شده، به دلیل محدودیت فرصت، چهار فناوری امکان ارائه پیدا کردند، اما شرکت‌های دیگری نیز در کشور در این حوزه فعالیت دارند و حدود ۱۵ شرکت در زمینه فناوری‌های هوشمندسازی فعال هستند.

بنا بر گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی افزود: در رویداد پیش‌رو قرار است فناوری‌ها، تجهیزات، اپلیکیشن‌ها و سایر محصولات و خدمات شرکت‌ها ارائه شود تا کشاورزان بتوانند با توجه به توان مالی، امکانات و حمایت‌های دولتی، گزینه مناسب خود را انتخاب کنند.

وی تأکید کرد: مجموعه اقدامات مرتبط با توسعه آبیاری هوشمند باید در قالب یک بسته دیده شود؛ از عرضه فناوری و حمایت دولتی گرفته تا آموزش، صدور مجوز و تأییدیه و ارائه خدمات پس از فروش به کشاورزان.

کد مطلب 6970671

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