به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدمهدی قاسمی، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اشاره به حمایت دولت از توسعه سامانه‌های آبیاری هوشمند، گفت: بخشی از هزینه به‌کارگیری سامانه‌های آبیاری هوشمند از طریق حمایت‌های دولتی پوشش داده می‌شود و این حمایت ذیل معاونت آب و خاک و مجری آبیاری نوین انجام می‌گیرد.

وی افزود: سامانه‌های داده‌محور معمولاً هزینه پایین‌تری دارند و استفاده از اپلیکیشن یا واسط کاربری آنها برای کشاورز ارزان‌تر است، در حالی که برخی سامانه‌ها به سنسور نیز نیاز دارند و از نظر ساختار و هزینه متفاوت هستند.

انتخاب فناوری متناسب با توان اقتصادی کشاورزان

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اشاره به تفاوت مزایا و محدودیت‌های فناوری‌های موجود اظهار کرد: هر یک از سامانه‌های هوشمند مزایا و معایب خاص خود را دارند و برخی از آنها بر پایه اینترنت و زیرساخت‌های موجود فعالیت می‌کنند که ممکن است در شرایطی با محدودیت مواجه شوند.

وی تأکید کرد: لازم است انواع تجهیزات و فناوری‌ها در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان قرار گیرد تا آنان بتوانند با توجه به توان مالی و امکانات خود، فناوری مناسب را انتخاب کنند.

قاسمی، آموزش را یکی از پیش‌شرط‌های استفاده درست از فناوری‌های هوشمند دانست و گفت: در ابتدای به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند باید آموزش‌های لازم به کشاورزان ارائه شود، زیرا بدون آموزش، امکان استفاده درست از این سامانه‌ها وجود ندارد.

اعتمادسازی؛ شرط پذیرش سامانه‌های هوشمند

وی ادامه داد: استفاده‌کننده باید با منطق برنامه و نحوه کار سامانه آشنا و نسبت به مزایای آن توجیه شود و با توجه به جامعه کشاورزی کشور، ایجاد اعتماد نسبت به این فناوری‌ها اهمیت زیادی دارد.

رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با اشاره به نقش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در فرآیند اعتمادسازی افزود: مجوزها و تأییدیه‌های صادرشده از سوی مؤسسه، بخشی از فرآیند ایجاد اعتماد است و مجوزها و تأییدیه‌های معاونت آب و خاک نیز بخش دیگری از این فرآیند را تشکیل می‌دهد.

وی اظهار کرد: نحوه به‌کارگیری سامانه از سوی کشاورز، تعامل او با توسعه‌دهنده فناوری و همچنین خدمات پس از ارائه سامانه، از عوامل مؤثر در افزایش پذیرش و اعتماد کشاورزان به این فناوری‌هاست.

فعالیت ۱۵ شرکت در حوزه فناوری‌های هوشمندسازی

قاسمی از برنامه برگزاری رویدادی با حضور شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری‌های هوشمندسازی خبر داد و گفت: در این رویداد، فناوری‌ها و تجهیزات مختلف این حوزه معرفی و ارائه خواهند شد.

وی توضیح داد: در برنامه‌ای که تاکنون برگزار شده، به دلیل محدودیت فرصت، چهار فناوری امکان ارائه پیدا کردند، اما شرکت‌های دیگری نیز در کشور در این حوزه فعالیت دارند و حدود ۱۵ شرکت در زمینه فناوری‌های هوشمندسازی فعال هستند.

بنا بر گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی افزود: در رویداد پیش‌رو قرار است فناوری‌ها، تجهیزات، اپلیکیشن‌ها و سایر محصولات و خدمات شرکت‌ها ارائه شود تا کشاورزان بتوانند با توجه به توان مالی، امکانات و حمایت‌های دولتی، گزینه مناسب خود را انتخاب کنند.

وی تأکید کرد: مجموعه اقدامات مرتبط با توسعه آبیاری هوشمند باید در قالب یک بسته دیده شود؛ از عرضه فناوری و حمایت دولتی گرفته تا آموزش، صدور مجوز و تأییدیه و ارائه خدمات پس از فروش به کشاورزان.