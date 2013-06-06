تحکیم مواضع ارتش سوریه در القصیر/ 4 نبرد پیش روی نظامیان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش سوریه امروز به تحکیم مواضع خود در شهر القصیر پس از بازپس گیری آن از دست تروریستها پرداخت.

از سوی دیگر تعدادی از غیر نظامیان به این شهر بازگشتند.

روزنامه الجمهوریه لبنان به نقل از یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: نبرد هنوز به پایان نرسیده است و نبرد بعدی در حلب و حومه دمشق که بخش اعظم آن آزاد شده است.

این منبع نظامی سوری بیان کرد: ارتش به پاکسازی مناطق مختلف سوریه ادامه می دهد خواه نشست ژنو 2 برگزار شود یا نشود.

منبع سوری افزود: همه پیش بینی های بین المللی درباره سقوط بشار اسد غلط از آب درآمده است و با حمایت مردمش همچنان استوار و باقی است و این که گفته می شود نظام فقط بر 40 درصد سوریه تسلط دارد اشتباه است زیرا دمشق و شهرهای بزرگ تحت کنترل ارتش سوریه است.

روزنامه البناء نیز به نقل از منابع آگاه سوری اعلام کرد: بشار اسد به زودی سخنرانی تاریخی ایراد می کند و در آن به ارتش و ملت سوریه به سبب پیروزی استراتژیک در القصیر تبریک می گوید، وعده آزادی بقیه مناطق از لوث تروریستها را می دهد، بر عزم کشورش برای پیروزی کامل بر توطئه ها تاکید خواهد کرد.

این منابع بیان کردند: بشار اسد در نطق تاریخی خود بر آغازی جدید برای سوریه پس از غلبه بر توطئه ها و نیز مرحله بازسازی تاکید خواهد کرد.

از سوی دیگر روزنامه الاخبار نوشت: چهار نبرد سرنوشت ساز در پیش روی ارتش سوریه است؛ نخست، حومه شام در غوطه های شرقی و غربی،نبرد جبال القلمون از الزبدانی به قاره و مناطق واقع در جنوب القصیر در نزدیکی عرسال لبنان تا و اید بردی و یبرود، سوم نبرد مناطق محاصره شده در حمص و حومه شمالی این شهر به ویژه شهر الرستن و چهارم نبرد بزرگ حلب و حومه آن.

این روزنامه به نقل از منابع رسمی سوری آورده است: گروههای مسلح در غوطه شرقی روز به روز بیشتر عقب نشینی می کنند اما نبرد سخت در جبهه شمالی حمص خواهد بود زیرا گروههای مسلح از سال 2011 در آن مستقر هستند اما ارتش سوریه با استفاده از تجارب نبرد القصیر در این مهم پیروز خواهد شد.

الاخبار می افزاید: ارتش سوریه در حلب مستقر شده است و احتمالا پس از نبرد القصیر تا پایان سال، آینده سیاسی سوریه ترسیم می شود.