هيچ يك از فرماندهان سپاه ازكانديدايي خاص در انتخابات حمايت نمي كنند

سردار مهدي صديق در گفتگو باخبرنگار مهر عنوان كرد: اگر چنين حمايتي نيز وجود داشته باشد، سپاه با آن فرمانده برخورد خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه در دين اسلام تخريب افراد جايگاهي ندارد، بيان داشت: تخريب تنها در برابر دشمنان جايز است.

وي عنوان كرد: همه دولتمردان از آغاز انقلاب تاكنون تلاش هاي فراواني كرده اند كه به طبع آن ضعف هايي نيز در آنان وجود داشته است.

فرمانده سپاه روح الله با اشاره به اينكه رهبري نيز در سخنان خود در آغاز سال جاري به تبیین خصوصيات رئیس جمهور آينده پرداختند، گفت: فردي كه قصد دارد سكان هدايت كشور را برعهده بگيرد بايد قابليت هاي اجرايي خود را نيز براي مردم بيان كند.

صديق ادامه داد: با تخريب ديگران نمي توان توانايي خود را در انجام كارها به نمايش درآورد.

نقدها باید منصفانه باشد

وي با اشاره به اينكه بايد نقدها منصفانه باشد، اذعان داشت: رويكرد سپاه در سال جاري ايجاد زمينه تحقق حماسه سياسي و اقتصادي است.

جانشين سابق سپاه انصار الحسين(ع) بيان داشت: حماسه سياسي با حضور همه مردم در پاي صندوق هاي راي محقق مي شود.

وي در پايان گفت: سپاه به دنبال آگاه سازي مردم براي حضور هرچه بيشتر در انتخابات و روي دادن حماسه ديگري در 23 خردادماه سال جاري است.