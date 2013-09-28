به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی صدیقی ظهر روز شنبه در نشست هم اندیشی بسیج با مدیران رسانه و خبرنگاران استان مرکزی افزود: بعد از جنگ با حضور پر شور اصحاب رسانه در صحنه٬ سلاح ها به قلم تبدیل شد.



فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی اظهارداشت: به دلیل تحریم ها بیشتر رسانه های غرب و شرق در اختیار نظام بعث بوده و اخبار و تصاویر را باب میل آنان انعکاس داده می شد.



وی همچنین به فتنه ۸۸ اشاره کرد وبیان داشت: رسانه و خبرنگارانی که به این فتنه دامن زدند و صداقت را سرلوحه کار خود قرار ندادند باید پاسخگوی زمینه‌سازی‌‌ها و فضای ذهنی و باور برخی افراد فریب خورده باشند.



فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در پایان با اشاره به اینکه اصحاب رسانه بخش اثرگذاری در جامعه هستند٬ افزود: نقطه قوت این گروه و به دنبال آن ملت ایران استقامت و پشتکار است.



فضا را برای زندگی آرام و بی دغدغه ملت ایران تلطیف کنیم

مسوول سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نرمش قهرمانانه یعنی ادامه مقاومت در حوزه دیپلماسی دانست وباید فضا را برای زندگی آرام و بی دغدغه ملت ایران تلطیف کنیم.



رسول سنایی راد در نشست هم اندیشی بسیج با مدیران رسانه و خبرنگاران استان مرکزی افزود: امروز سفر رییس جمهور پیام اصولگرایی را با لحنی متفاوت در سازمان ملل مطرح کرد و حق هسته ای٬ دفاع از فلسطین و مردم مظلوم آن را با لحن جدید عنوان کرد.



وی اظهار داشت: ادبیات رییس جمهور در سخنرانی خود عزتمندانه بود٬ که این مهم بخشی از نرمش قهرمانانه ای بود که مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و خبرگان رهبری به آن اشاره کرد.



وی بیان داشت :در حال حاضر موقعیت حساس ایران در منطقه و شرایط بیداری اسلامی میباشد با اتفاقاتی در منطقه افتاد که مولد قدرت برای ایران و تهدید برای دشمن بود.



سنایی راد ادامه داد: امروز همه باید به دنبال مصلحت کلی نظام باشیم و پیام مشترک و یکپارچه را به جهانیان اعلام کنیم.



وی اظهار کرد: امروز رییس جمهور ایران اسلامی از موضع قدرت با درخواست مذاکره رییس جمهور آمریکا برخورد کرد.



مسوول سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه نباید از خط قرمزها عبور کنیم تصریح کرد: رفتار منطقی در روابط سیاسی و پذیرش حقوق حقه توسط طرفین ضروری است.



رسول سنایی راد با اشاره به تحریم هایی که در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی وجود داشت٬ اظهار کرد: امروز نیز تحریم های بسیاری وجود دارد ولی ملت ایران همواره ایستاده است و دشمنان را ناامید کرده است.



وی با بیان اینکه اصحاب رسانه میدان‌داران اصلی در زمینه به تصویر کشیدن مسایل مختلف هستند٬ افزود: اصحاب رسانه باید ظریف و هوشمندانه برای نیل به اهداف عزت٬ حکمت و مصلحت نظام اقدام کرده و مسایل را به تصویر بکشند.



مسوول سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان با بیان اینکه از فضای پدید آمده به عنوان فرصت برای تقویت بنیان نظام استفاده کنیم٬ تصریح کرد: هم اکنون حفظ منافع ملی و مصالح نظام اصل اساسی در نظام جمهوری اسلامی است.



رییس بسیج رسانه سپاه روح الله استان مرکزی در نشست هم اندیشی بسیج با مدیران رسانه و خبرنگاران استان مرکزی گفت: بسیج رسانه در سال جاری به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد٬ از اصحاب رسانه استان برای عضویت در بسیج رسانه دعوت کرد.



حیدر جهانبخشی افزود: کمک به تحقق جامعه اسلامی از طریق پیاده سازی اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در بین اصحاب رسانه و ظرفیت سازی برای جذب حداکثری و تحقق بسیج ده‌ها میلیونی را از دیگر اهداف بسیج رسانه است.