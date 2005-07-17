اردوي مشترك تيم كشتي آزاد ايران با تيم قزاقستان

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اين اساس تيم ملي بزرگسالان آزادكار كشورمان به منظور حضور قدرتمندانه در رقابت هاي قهرماني جهان در بوداپست مجارستان از تاريخ سوم مرداد ماه سال جاري به مدت 15 روز براي برپايي اين اردوي مشترك با نفرات مشروحه ذيل راهي قزاقستان خواهد شد .

55 كيلوگرم : تقي داداشي

60 كيلوگرم : مراد محمدي

66 كيلوگرم : مهدي شيرازي ، حميد محمد نژاد ، مسعود واحدي

74 كيلوگرم : مهدي حاجي زاده ، هادي حبيبي

84 كيلوگرم : فريدون قنبري ، سعيد ابراهيمي ، مجيد خدايي

96 كيلوگرم : عليرضا رباط مرادي ، حميد سيفي ، امير مرادي گنجي

120 كيلوگرم : جواد دماوندي ، فردين معصومي ، هادي پور عليجان

مربيان : محسن كاوه ، امير توكليان ، غلامرضا محمدي ، عسگري محمديان

مربي بدنساز : ايوب بهتاج

فيلمبردار : باقر بهزاد نژاد

گفتني است مذاكرات اوليه براي برپايي اين اردوي مشترك درخلال رقابت هاي قهرماني آسيا در ووهان چين ميان محمدرضا طالقاني رييس فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران و دولت تورليخانوف وزير ورزش قزاقستان صورت گرفته بود .

