6 هزار زنداني خارجي در زندانهاي ايران/ آغاز انتقال زندانيان افغاني از ايران

عليرضا ساعدي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه تمامي اقدامات اعم از مطالعه، تدوين و پيش نويس موافقتنامه هاي قضايي و حقوقي با اداره كل امور بين الملل قوه قضائيه است گفت: البته مراحل پيگيري آن با وزارت دادگستري است ولي قوه قضائيه به كشورها پيشنهاد مي دهد و روي پيشنهاد كشورها مطالعه مي كند.

وي افزود: هم اكنون ارائه پيشنهاد به 85 كشور جهان براي عقد موافقتنامه هاي حقوقي، قضايي و استرداد مجرمين و زندانيان در دستور كار قوه قضائيه قرار دارد كه البته 35 كشور مراحل مطالعه آن به اتمام رسيده و در مرحله نهايي شدن قرار دارد.

مديركل امور بين الملل قوه قضائيه در پاسخ به اينكه با توجه به تردد زياد ايرانيان با عربستان به ويژه در مناسك حج عمره و تمتع آيا قرارداد با اين كشور منعقد شده است گفت: ايجاد با عربستان سخت است و ايران بارها پيشنهاد كرده ولي اقدامي انجام نشده است.

ساعدي در پاسخ به اينكه با توجه به محبوس بودن 5 هزار و 500 زنداني افغاني در زندانهاي ايران چرا هنوز تبادل زندانيان با كشور افغانستان انجام نشده است، گفت: به تازگي موافقتنامه هاي حقوقي و قضايي و استرداد مجرمين با افغانستان نهايي شده و به تائيد مجلس هم رسيده است و بزودی اجرا شده و به زودي انتقال زندانيان انجام مي شود.