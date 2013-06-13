به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس پس از دیدار با "جان کری" همتای آمریکایی خود در واشنگتن تا حدودی مواضعی متناقض با وی اتخاذ کرد.

وی بر خلاف کری که از حمایت همه جانبه از مخالفان سوری تاکید کرده بود، اظهار داشت: واشنگتن و لندن درباره شرایط خطرناک سوریه و پیامدهای آن بر منطقه نگران هستند.

هیگ با نادیده گرفتن حمایتهای گسترده برخی رژیمهای عربی، ترکیه و برخی کشورهای غربی از گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه مدعی شد که وجود نیروهای حزب الله و ایران در حمایت از نظام سوریه و استفاده از تسلیحات شیمیایی از علل نگرانی غرب است.

وی البته تاکید کرد: اولویت اساسی ما در سوریه همچنان راه حل سیاسی است، نشست ژنو باید با توافق دو طرف درباره پایان دادن به درگیریها همراه شود.