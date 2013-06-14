هدیه رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار سال 91 به حساب خبرنگاران جامانده واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هدیه رئیس جمهور مربوط به روز خبرنگار در سال 1391 طبق فهرست دومِ ارسال شده از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلا‌ع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نهاد ریاست جمهوری، روز گذشته پنجشنبه 23 خرداد به حساب آنها واریز شد.

تعداد این خبرنگاران هنوز مشخص و یا اعلام نشده است، اما مبلغ هدیه رئیس جمهور که به حساب آنها واریز شده، 400 هزار تومان است.

حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور پس از آخرین نشست هیئت دولت در سال 91 از پرداخت هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران خبر داده و گفته بود: «مبلغ هدیه ریاست جمهوری 400 هزار تومان است که به حساب خبرنگاران واریز می‌شود».

هدیه مذکور آن زمان به حساب تعداد کثیری از خبرنگاران واریز شد، اما به حساب تعدادی از خبرنگاران واریز نشد و این در حالی بود که برخی افراد شاغل در رسانه‌ها که عنوان خبرنگار نیز نداشتند و در مشاغل اداری و خدماتی مشغول به کار بودند، این هدیه را دریافت کردند.

پس از این اتفاق، معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد از آن دسته از خبرنگارانی که هدیه مربوطه به حسابشان واریز نشده بود، خواست نسبت به رفع نقص پرونده‌شان به خصوص شماره حساب سیبای خود در سایت سمان اقدام کنند تا مقدمات تهیه فهرستی از آنها برای ارائه به نهاد ریاست جمهوری جهت دریافت هدیه رئیس جمهور فراهم شود.

10 اردیبهشت ماه امسال پدرام پاک‌آئین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: فهرست خبرنگارانی که شماره حساب خود را در سامانه سمان برای دریافت هدیه رئیس جمهور مربوط به سال 91 اشتباه درج کرده‌اند، پس از اصلاحی که در این مورد صورت گرفت، تهیه و برای پرداخت به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.

وی البته به تعداد این خبرنگاران و کم و کیف این فهرست اشاره‌ای نکرد، اما گفت: هدیه رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار در سال 91 به این دسته از خبرنگاران هم تعلق می‌گیرد.