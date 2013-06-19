اعطای هدیه سال 91 رئیس جمهور به خبرنگاران به مرحله‌ سوم کشیده شد

محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که چرا علیرغم اینکه خبرنگاران جامانده از دریافت هدیه رئیس جمهور با وجودی که موارد اِعلام شده از سوی این معاونت مبنی بر اصلاح شماره حساب و ثبت گواهی اشتغال به کار در یک رسانه را برای دریافت هدیه رئیس جمهور رعایت کرده‌اند، این هدیه به حسابشان واریز نشده است، گفت: همه کسانی که در سامانه سمان ثبت نام کرده بودند و مشخصاتشان در آن بارگذاری شده بود و شماره حساب هم داشته‌اند، فهرستشان برای دریافت این هدیه به ریاست جمهوری ارسال شده بود.

وی افزود: از مجموع این افراد، فهرست حدود 200 تا 300 نفر که یا شماره حسابشان یا مشخصاتشان اشکال داشت، از نهاد ریاست جمهوری به ما برگشت داده شد که ما بعد از اصلاح این اشکالات، آن را به نهاد برگرداندیم و حتی شنیدم پرداخت هدیه به این افراد انجام شده است.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: الان آمار دقیقی از کسانی که احیاناً این هدیه را دریافت نکرده‌اند، ندارم، اما اگر هم تعداد اندکی مانده باشند که هنوز هدیه رئیس جمهور به حسابشان واریز نشده باشد، مسئله قابل بررسی است.

محمدزاده تاکید کرد: این تعداد خبرنگاران نیز باید اصلاحات لازم را در سامانه سمان انجام دهند و به احتمال زیاد در این خصوص در سامانه برای آنها پیغام گذاشته شده است. پس از این اقدامات از سوی آنها، ما مجدداً فهرستی از آنها را برای نهاد ریاست جمهوری ارسال خواهیم کرد. بنابراین فرصت دریافت هدیه رئیس جمهور برای این دسته از خبرنگاران همچنان باقی است.

حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور پس از آخرین نشست هیئت دولت در سال 91 از پرداخت هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران خبر داده و گفته بود: «مبلغ هدیه ریاست جمهوری 400 هزار تومان است که به حساب خبرنگاران واریز می‌شود». هدیه مذکور آن زمان به حساب تعداد کثیری از خبرنگاران واریز شد، اما به حساب تعدادی از خبرنگاران واریز نشد و این در حالی بود که برخی افراد شاغل در رسانه‌ها که عنوان خبرنگار نیز نداشتند و در مشاغل اداری و خدماتی مشغول به کار بودند، این هدیه را دریافت کردند.

پس از این اتفاق، معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد از آن دسته از خبرنگارانی که هدیه مربوطه به حسابشان واریز نشده بود، خواست نسبت به رفع نقص پرونده‌شان به خصوص شماره حساب سیبای خود در سایت سمان اقدام کنند تا مقدمات تهیه فهرستی از آنها برای ارائه به نهاد ریاست جمهوری جهت دریافت هدیه رئیس جمهور فراهم شود.

10 اردیبهشت ماه امسال پدرام پاک‌آئین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرنگار مهر گفت: فهرست خبرنگارانی که شماره حساب خود را در سامانه سمان برای دریافت هدیه رئیس جمهور مربوط به سال 91 اشتباه درج کرده‌اند، پس از اصلاحی که در این مورد صورت گرفت، تهیه و برای پرداخت به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد. وی البته به تعداد این خبرنگاران و کم و کیف این فهرست اشاره‌ای نکرد، اما گفت: هدیه رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار در سال 91 به این دسته از خبرنگاران هم تعلق می‌گیرد.

در نهایت پنجشنبه هفته گذشته (23 خرداد) هدیه رئیس جمهور طبق فهرست دومِ ارسال شده از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلا‌ع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نهاد ریاست جمهوری، به حساب آن دسته از خبرنگارانی که از دریافت آن جامانده بودند، واریز شد. تعداد این خبرنگاران هنوز هم مشخص و یا اعلام نشده است، اما مبلغ هدیه رئیس جمهور که به حساب آنها واریز شده، 400 هزار تومان است.

با این حال در هفته گذشته نیز تعدادی از خبرنگاران که نسبت به اصلاح شماره حساب و ثبت گواهی اشتغال به کار در یک رسانه در سامانه سمان اقدام کرده بودند، به خبرنگار مهر اعلام کردند که هنوز هدیه رئیس جمهور به حسابشان واریز نشده است.