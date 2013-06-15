فشار عامل تصمیم اوباما برای تسلیح شورشیان سوری بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "باراک اوباما" برای مدت دو سال با ارسال سلاح به شورشیان سوری مخالف بود و اعتقاد داشت که با ارسال سلاح نمی توان مشکل این کشور را حل کرد اما با این وجود وی در روزهای گذشته دستور به ارسال سلاح به شورشیان حاضر در سوریه را داد.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اوباما در حالی با ارسال سلاح به شورشیان سوری موافقت کرد که از سوی چهره های مختلفی از جمله مشاوران امنیت ملی و حتی شخص "بیل کلینتون" رئیس جمهور اسبق آمریکا، در این رابطه تحت فشار بود.

به نوشته این روزنامه، تغییر موضع اوباما در خصوص سوریه را می توان در اقدام ناگهانی وی در سپردن سخنرانی به "بنیامین رادز" معاون مشاور امنیت ملی ، مشاهده کرد. رادز در این سخنان اعلام کرد که سوریه از خط قرمز مورد نظر آمریکا در مورد استفاده از سلاح شیمایی عبور کرده است.

بر اساس این گزارش، اوباما در حالی تسلیم این فشارها شد که سعی داشت حضور آمریکا در ناآرامی های خاورمیانه را کاهش دهد.

هر چند اوباما تلاش می کرد تا از ورود آمریکا به یک باتلاق دیگر در خاورمیانه جلوگیری کند اما به یک باره خود را در میانه ماجرا دید و آمریکا را وارد کارزار دیگری در خاورمیانه کرده که توانایی آمریکا برای حل موضوع را مورد آزمایش قرار می دهد.