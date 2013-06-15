روسیه سیاست های صندوق جهانی پول را اصلاح خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "حریت"، روسیه در دوره ریاستش بر گروه 20 به دنبال ایجاد اصلاحاتی در سیستم صندوق بین المللی پول خواهد بود.

بر اساس این گزارش روسیه که هم اکنون ریاست دوره ای گروه بیست را در اختیار دارد قصد دار د از این فرصت برای ایجاد اصلاحاتی در سیستم صندوق بین المللی پول استفاده کرده و این تغییرات را رهبری کند.

بر اساس این گزارش "ولادیمیرپوتین" رئیس جمهور روسیه در این مورد گفته است که روسیه به منظور افزایش قدرت کشورهای در حال توسعه تغییراتی را در صندوق بین المللی پول و به خصوص سیستم رای گیری این صندوق ایجاد خواهد کرد.

وی در مورد وضعیت کنونی صندوق بین المللی پول چنین گفته است : صندوق بین المللی پول نتوانسته است خودش را با وضعیت مالی جهان که به سرعت در حال تغییر است وقف دهد، بخصوص در مواقعی که نیاز است تصمیماتی موثر و به موقع اتخاذ شود.

پوتین در ادامه صحبتهایش در مورد صندوق بین المللی پول اظهار داشت که سیاست های این سازمان باید با واقعیت های اقتصاد کنونی جهان همخوانی داشته باشد.

وی همچنین در مورد سیستم رای گیری حاکم بر صندوق جهانی پول نیز چنین گفت: سیستم رای گیری که برای تعیین سیاست های این سازمان به کار گرفته می شود باید به منظور افزایش نقش کشورهای در حال توسعه عضو این سازمان از قبیل برزیل،روسیه،هند و چین تغییر پیدا کند.

به عقیده برخی تحلیلگران روسی اصلاح صندوق بین المللی پول از سوی روسیه کار آسانی نخواهد بود اما این کشور برای یافتن برخی راه حل های مورد قبول طرفین برای اصلاح این سازمان تلاش خواهد کرد.