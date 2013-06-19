تکین حمزهلو، نویسنده آثار عامهپسند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگذشت فهیمه رحیمی و حضور مستمر او در ادبیات داستانی ایران اظهار داشت: ورود رحیمی به داستاننویسی در سال 1369 را میتوان به جرات نقطه آشتی نوجوانان و جوانان ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دنیای کتاب دانست و بر همین اساس او را میتوان به جرات جزو فعالترین و نخستین نویسندگانی دانست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ظهور کرد و فعالیت مستمر داشت.
وی ادامه داد: وقتی خبر درگذشت نویسندهای مانند رحیمی منتشر میشود و مخاطبانش متوجه میشوند که او در سه سال گذشته بیمار بوده و تحت مداوا قرار داشته، خود به خود به این فکر میافتیم که کاش رسانهها پیش از این درباره وضعیت او اطلاعرسانی کرده بودند تا شاید پیش از وقوع این حادثه امکان قدردانی از او فراهم میشد.
این نویسنده افزود: شنیدهام که به رحیمی لقب «دانیل استیل» ایران را دادهاند، اما به باور من این تعبیر صحیح نیست. فضای ادبیات داستانی در ایران اساساً طوری نیست که بشود یک نویسنده را با دانیل استیل مقایسه کرد، اما باید اذعان کنم که رحیمی سبک خاص خودش را در نوشتن داشته است.
وی با بیان اینکه رحیمی از نویسندگانی بود که داستاننویسی عامهپسند و مردم پسند را در ایران باب کرد و روی مخاطب خود به شدت تاثیرگذار بود، اظهار داشت: جای تاسف دارد که وقتی یک بازیگر دست چندم سینما و یا تلویزیون عطسه میکند همه رسانهها خبرش را منتشر میکنند، ولی در مورد نویسندگان تنها کارمان شده افسوس خوردن پس از درگذشت آنها.
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