رقیه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین کاروان زیارتی مؤسسه خیریه سایبان بهار زندگی با همکاری مؤسسه خیریه «مهر خورشید هشتم» به مشهد مقدس اعزام می‌شود و تمامی زائران این کاروان از مددجویان دارای معلولیت شهر تبریز هستند.

وی با بیان اینکه افراد دارای معلولیت به همراه اعضای خانواده یا همراهان خود در این سفر معنوی حضور دارند، افزود: اولویت ما در انتخاب زائران، افرادی هستند که تاکنون توفیق زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) را نداشته‌اند و در این دوره بیش از ۵۰ درصد از زائران، زیارت‌اولی هستند.

مدیرعامل مؤسسه خیریه سایبان بهار زندگی با اشاره به سابقه اجرای این طرح فرهنگی گفت: همکاری این مؤسسه با مؤسسه خیریه مهر خورشید هشتم از سه سال پیش آغاز شده و تاکنون چهار کاروان ۱۰۰ نفره از مددجویان به مشهد مقدس اعزام شده‌اند. سال گذشته دو کاروان و امسال نخستین کاروان در قالب این همکاری راهی حرم رضوی می‌شود.

زارعی درباره تأمین هزینه‌های این سفر نیز گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های اعزام از سوی مؤسسه سایبان بهار زندگی و خیران تأمین شده و مؤسسه مهر خورشید هشتم نیز بخشی از هزینه‌ها، از جمله اسکان تعدادی از زائران را بر عهده گرفته است. برخی از مددجویانی که توانایی مالی داشته‌اند تنها هزینه رفت‌وآمد را پرداخت کرده‌اند و تعدادی نیز بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای در این سفر حضور یافته‌اند.

وی هدف از اجرای این برنامه را ارتقای روحیه، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت امید در میان افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان عنوان کرد و افزود: فراهم کردن فرصت زیارت برای زائران اولی، ایجاد زمینه حضور برابر افراد دارای معلولیت در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، کاهش بخشی از فشارهای روحی و روانی خانواده‌ها، توسعه مشارکت‌های خیرخواهانه و ترویج فرهنگ همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

زارعی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با همراهی خیران و مؤسسات خیریه، این برنامه به صورت مستمر ادامه یابد تا افراد بیشتری از جامعه دارای معلولیت، به‌ویژه کسانی که تاکنون امکان تشرف به حرم مطهر رضوی را نداشته‌اند، از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به شرایط اسکان زائران نیز گفت: محل اقامت این کاروان در هتلی نزدیک حرم مطهر امام رضا (ع) پیش‌بینی شده که به طور کامل برای استفاده افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شده و امکانات لازم برای رفاه و آسایش آنان را فراهم کرده است.

مدیرعامل مؤسسه خیریه سایبان بهار زندگی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت خیران، اعزام کاروان‌های زیارتی مددجویان دارای معلولیت دست‌کم سالی یک تا دو نوبت ادامه یابد تا شمار بیشتری از زائران اولی فرصت حضور در بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج (ع) را پیدا کنند.