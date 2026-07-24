به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، با اشاره به برخورداری استان هرمزگان از ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، اظهار کرد: سراسر این نوار ساحلی به‌عنوان خط مقدم دفاع از کشور محسوب می‌شود و مردم هرمزگان و دیگر مناطق ساحلی ایران با اقتدار و استقامت در برابر دشمن ایستاده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب، افزود: شهدای میناب به سفیران اعلام مظلومیت ملت ایران تبدیل شدند و خون پاک آنان، جلوه‌ای روشن از جنایت دشمن و حقانیت جمهوری اسلامی ایران را در برابر افکار عمومی به نمایش گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت ماندگار کردن یاد شهدای میناب، عنوان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران باید در زمینه طراحی و ساخت یادمان این شهدا به‌صورت جدی پای کار بیاید تا فضایی شایسته برای حضور خانواده‌های شهدا، مردم و برگزاری آیین‌های فرهنگی و ملی ایجاد شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین با اشاره به خسارت‌های واردشده به اقشار مختلف مردم در جریان جنگ، تصریح کرد: زمان در ارزیابی، تأمین و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا هرگونه تأخیر در حمایت از آسیب‌دیدگان، معیشت اقشار کم‌درآمد و خانواده‌هایی را که درآمد روزانه آنان دچار اختلال شده است، با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

وی بر ضرورت تدوین و اجرای سریع سازوکارهای حمایتی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و سرعت عمل، زمینه جبران خسارت‌ها و کاهش نگرانی‌های معیشتی مردم آسیب‌دیده را فراهم کنند.