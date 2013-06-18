به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علي محمد معاون تعاون اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب اظهار داشت: اين جشنواره ملي به منظور ارج نهادن به زحمات تلاشگران بخش تعاون و ترويج و توسعه تعاوني ها، به همت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي و با همكاري اتاق تعاون ايران برگزار مي شود.
علي محمد افزود: در این راستا، تعاونگران استان البرز مي توانند از تاريخ 18 خرداد لغايت 16 تير ماه سال جاري همزمان با تعاونگران سراسر كشور با مراجعه به نشاني اينترنتي www.taavonibartar.ir يا www.mcls.gov.ir (سايت وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي) جهت شركت در هشتمين جشنواره ملي تعاوني هاي برتر ثبت نام نمايند.
وي یادآور شد: جشنواره تعاونیهای برتر با حضور جامعه بزرگ تعاونگران كشور در گرایشهای کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، آموزشگاهی، حمل و نقل، فرش دستباف، مرزنشینان، اعتبار، مسکن، عمران، زنان، سهام عدالت، دانش بنیان با هدف به تصوير كشيدن نقاط قوت و موفقيت اين بخش، تقدير از تعاونگران نمونه كشور، ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونههای موفق تعاونی و توانمندیهای بالقوه آن و ايجاد انگيزه مضاعف در زمينه كار گروهي، بهرهمندي بيشتر از استعدادها و نيز تجميع سرمايههاي اندك در هفته تعاون(شهریور ماه 1392) برگزار مي شود.
علي محمد در پايان اظهار اميدواري كرد تا با انتخاب و معرفی تعاونيهای برتر کشور که با هدف ترویج فرهنگ تعاون و شناساندن نمونههای موفق تعاونی، توانمنديهای بالقوه بخش تعاون را به تصویر ميکشد بتوان در راستای اصلاح آگاهيها و نگرشهای عمومی نسبت به بخش تعاون مؤثر واقع شده و با بیان فرصتهای موجود در این بخش موجبات تشویق، ترغیب و جلب افراد و گروههای مستعد و علاقمند فراهم آيد.
کرج - خبرگزاری مهر: معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آغاز ثبت نام شركت هاي تعاوني استان در هشتمين جشنواره تعاوني هاي برتر كشور خبر داد و گفت: شرکت های تعاونی حداکثر تا تاریخ 16 تیرماه فرصت دارند نسبت به نام نویسی در این جشنواره اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علي محمد معاون تعاون اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب اظهار داشت: اين جشنواره ملي به منظور ارج نهادن به زحمات تلاشگران بخش تعاون و ترويج و توسعه تعاوني ها، به همت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي و با همكاري اتاق تعاون ايران برگزار مي شود.
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