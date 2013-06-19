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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۴۴

جامانده از تورنمنت چهارجانبه چین؛

مصدومیت سه بازیکن تیم ملی فوتسال در چین/ ابروی جاوید شکافت

مصدومیت سه بازیکن تیم ملی فوتسال در چین/ ابروی جاوید شکافت

تیم ملی فوتسال در حالی پس از قهرمانی در تورنمنت چین خود را برای مسابقات آسیایی داخل سالن کره جنوبی آماده می‌کند که در حال حاضر سه بازیکن مصدوم در اردو حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در حالی در تورنمنت چین به عنوان قهرمانی رسید که این قهرمانی برای "خسوس کاندلاس" چندان هم کم هزینه نبود. سه بازیکن تیم ملی در این مسابقات دچار مصدومیت جدی شدند هرچند به نظر می‌رسد این بازیکنان به بازی‌های آسیایی داخل سالن برسند.

سید رضا افتخاری، سرپرست کمیته فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بازی با روسیه بسیار فیزیکی و درگیرانه بود. به همین خاطر ابروی مهدی جاوید در این بازی شکافته شد و بالای چشم او چند بخیه خورد. شانس آوردیم که به چشم جاوید آسیبی وارد نشد. خوشبختانه وضعیت جاوید وخیم نیست و او تا چند روز دیگر بخیه‌اش را می‌کشد.

وی همچنین تاکید کرد: پای علیرضا وفایی هم در این مسابقات آسیب دید. همچنین به پای کیائی هم ضربه‌‌ای وارد و مشکلاتی برای این بازیکنان ایجاد شده است.

طبق گفته افتخاری چند بازیکن دیگر هم مصدومیت جزیی دارند ولی بر اساس نظر پزشکان تیم ملی این مصدومان به مسابقات آسیایی می‌رسند.

کد مطلب 2079656

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