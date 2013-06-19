کمیته فنی فوتبال کره جنوبی تشکیل جلسه داد/ "شنول گونش" نامزد مربیگری کره

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران سه شنبه در اولسان با نتیجه یک بر صفر مقابل کره جنوبی به برتری رسید البته کره با وجود این شکست باز هم سهمیه حضور در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل را کسب کرد.

در جلسه‌ای که امروز در کمیته فنی فدراسیون فوتبال کره جنوبی تشکیل شد مقرر شد تا ظرف یک ماه سرمربی جدید تیم فوتبال این کشور مشخص شود.

"چوی کانگ - هی" که در دسامبر سال 2011 هدایت تیم ملی فوتبال کره را بر عهده گرفت در پایان رقابتهای مقدماتی جام جهانی از این تیم جدا شد. وی به احتمال فراوان به تیم پیشین خود جئونبوک هیوندای موتورز در کِی - لیگ بازمی‌گردد.

فدراسیون فوتبال کره گزارش رسانه‌های این کشور مبنی بر اینکه "هونگ میونگ - بو"، سرمربی پیشین تیم امید کره، سرمربی آینده تیم ملی این کشور خواهد بود را رد کرده است. یکی از مقامات فوتبال کره گفته هونگ یکی از گزینه‌هاست اما هنوز هیچ چیز مشخص نشده است.

هونگ 44 ساله همواره یکی از گزینه‌های مربیگری تیم فوتبال کره بوده آن هم به دلیل موفقیت در رده‌های سنی فوتبال این کشور. وی در سال 2009 با تیم زیر 20 سال کره پس از 18 سال به یک چهار نهایی جام جهانی زیر 20 سال راه پیدا کرد.

چوی گفته که مربی خارجی در تیم ملی کره استقلال بیشتری دارد و از قدرت مانور بیشتری برخوردار است. کره ای‌ها با مربیان خارجی موفقیت‌های خوبی کسب کرده اند.

گاس هیدینک و دیک ادووکات، مربیان هلندی، با این تیم دوران خوبی را پشت سر گذاشته‎اند.

بر پایه گزارش یونهاپ، "شنول گونش"، سرمربی پیشین تیم فوتبال ترکیه که با این تیم در جام جهانی 2002 به مقام سوم رسید، یکی دیگر از گزینه‌های مربیگری کره است. وی در سال 2007 تا 2009 مربی اف سی سئول بوده و با این تیم نایب قهرمان کی لیگ شده است. این مربی با ترابوزان اسپور هم دوران خوبی داشته است.

کره ای‌ها خود را برای رقابتهای شرق آسیا که با حضور این تیم ، ژاپن، استرالیا و چین به میزبانی کره جنوبی برگزار می‌شود آماده می‌کنند.