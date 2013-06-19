قوچان نژاد بهترین بازیکن بود/ پیروزی ازبکستان مقابل قطر شگفت انگیز بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایران روز سه شنبه در اولسان با تک گل رضا قوچان نژاد از سد کره جنوبی گذشت و به عنوان تیم صدرنشین گروه A راهی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل شد.

سایت فدراسیون بین المللی فوبتال، فیفا، در گزارش خود در خصوص روز پایانی رقابتهای مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا از بازی استارلیا - عراق به عنوان بهترین بازی نام برده جایی که "جاش کِنِدی" در دقیقه 83 تک گل استرالیا را به ثمر رساند تا این تیم برای سومین بار متوالی راهی رقابتهای جام جهانی شود.

در گزارش این سایت همچنین از پیروزی 5 بر یک ازبکستان در تاشکند مقابل قطر به عنوان یک شگفتی یاد شده است. پیروزی یک بر صفر ایران مقابل کره جنوبی باعث شد این تیم با 16 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین راهی رقابتهای جام جهانی شود و کره جنوبی و ازبکستان با 14 امتیاز در جایگاه های بعدی قرار گرفتند که کره ای‌ها به دلیل تفاضل گل بهتر به طور مستقیم رهسپار جام جهانی شده و ازبکستان به پلی آف رفت.

در ادامه این مطلب از رضا وچان نژاد که در دقیقه 60 بازی توپ را از کیم یونگ - گون، مدافع کره جنوبی، دزدید و با پای چپ گل زد به عنوان بهترین بازیکن روز آخر مسابقات یاد شده است.

در پایان این گزارش همچنین از تیم ایران به عنوان بهترین خط دفاعی یاد شده است. ایران در طول هشت بازی برگزار شده در مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل فقط دو گل دریافت کرد.