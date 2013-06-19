به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در هفته پایانی رقابتهای مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا تیم ملی کره جنوبی را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد و به عنوان تیم صدرنشین به رقابتهای جام جهانی صعود کند و همچنین تیم ملی استرالیا نیز توانست با شکست یک بر صفر تیم ملی عراق در خانه خود به عنوان تیم دوم گروهش جواز حضور در رقابتهای جام جهانی را به دست آورد. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا صعود تیم های ملی فوتبال ایران، کره جنوبی و استرالیا را به رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل تبریک گفت.

شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه در پیام تبریک خود اظهار داشت: می‌خواهم به سه تیم ایران، کره جنوبی و استرالیا که روز گذشته موفق به صعود به جام جهانی شدند تبریک بگویم. این موضوع خیلی دلگرم‌کننده است که می‌بینیم سطح رقابتها در فوتبال آسیا به حدی رشد کرده که سه تیم در روز آخر موفق می شوند به جام جهانی صعود کنند.

وی در خصوص صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 تاکید کرد: ایرانی‌ها پس از آنکه موفق نشدند به رقابتهای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی صعود کنند، یک بار دیگر ثابت کردند که یکی از قدرت‌های برتر فوتبال آسیا هستند.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آُسیا در خصوص تیم ملی کره جنوبی نیز تصریح کرد: کره جنوبی موفق ترین تیم آسیایی در ادوار گذشته رقابتهای جام جهانی بوده است. امیدوارم آنها در نهمین حضور خود در برزیل پیشرفت فوتبالشان را نشان دهند.

وی در خصوص تیم ملی فوتبال استرالیا نیز اظهار داشت: استرالیا از سال 2006 به یکی از قدرت‌های برجسته فوتبال آسیا تبدیل شده است. مطمئنم آنها سال آینده در برزیل توانایی‌های خود را ثابت خواهند کرد.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در خاتمه تاکید کرد: من همچنین برای تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و اردن در بازی پلی آف آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم بهترین و شایسته‌ترین تیم در بازی پلی آف بین قاره‌ای به مصاف نماینده آمریکای جنوبی برود.