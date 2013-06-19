کم آبی دامن همدان را گرفت/ لبهای الوند ترک خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، هر روز که به پایان بهار نزدیک می شویم گرمای تابستان بیشتر خود را نشان می دهد تا جایی که حتی قبل از پایان فصل بهار کولرها و سیستم های خنک کننده در همدان راه اندازی شده اند.

پرواضح است که همین گرما دلیل محکمی برای مصرف بیشتر آب در بخش خانگی و غیرخانگی است که متاسفانه به دلیل بارندگی های کم امسال، استان همدان به لحاظ آبی در شرایط بحرانی به سر می برد و اگر در مصرف آب صرفه جویی نشود حتی می تواند موجب قطع و جیره بندی آب نیز شود

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان در تمام دنیا در بخش صنعت و کشاورزی وجود آب ضروری است و در کشور ما محدودیت منابع آبی زیاد است و کمتر از دو و نیم درصد منابع آبی زمین قابل شرب است.

حجم آب سد اکباتان همدان کاهش یافته است

مرتضی عزالدین در این زمینه گفت: امسال حجم آب سد اکباتان 12 میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته در حدود 20 میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

مرتضی عزالدین با بیان اینکه 60 درصد منابع آبی همدان از سد اکباتان تامین می شود، افزود: استان همدان امسال به لحاظ بارندگی استانی خاص بود و نسبت به سال قبل 44 درصد کاهش بارندگی داشته است.

مدیریت آب شرب با کمک مردم محقق می شود

وی با اشاره به اینکه در حوزه شهر همدان، فامنین و بهار کمترین بارندگی صورت گرفته است، ادامه داد: آب شهر همدان باید مدیریت شود و با کمک مردم این مدیریت محقق می شود.

عزالدین مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان با اشاره به اینکه دسترسی به آب شیرین بسیار سخت است، بیان کرد: در کره زمین محدودیت آب وجود دارد و کشور ایران در جای نیمه خشک قرار دارد ونسبت به میانگین جهانی یک سوم بارندگی دارد.

مرتضی عزالدین با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی آب نسبت به سایر کالاها قیمت کمتری دارد، ادامه داد: در ایران با یک سوم قیمت تمام شده آب به مردم فروخته می شود.

در استان همدان قیمت آب حدود 220 یا 230 تومان است

وی اظهار داشت: اگر به قبوض آب، برق و گاز نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که آب به قیمت واقعی خود عرضه نمی شود و در استان همدان قیمت آب حدود 220 یا 230 تومان است.

عزالدین با بیان اینکه به جز ملایر در سراسر استان همدان بارندگی ها کاهش داشته است، ادامه داد: همدان و دشت بهار کمترین میزان بارندگی را در سطح استان داشته اند و در شرایطی هستیم که فقط با کمک مردم می توانیم این مشکل را پشت سر بگذاریم.

بارش هاي امسال همدان نسبت به بلندمدت 26 ميلي متر كاهش داشته است

رئيس سازمان هواشناسي استان همدان نیز گفت: ميزان بارش هاي امسال استان همدان 239 ميلي است كه نسبت به كوتاه مدت 22 ميلي متر و نسبت به بلندمدت 26 ميلي متر كاهش داشته است.

عبدالرضا زندي با اشاره به اينكه كمترين ميزان بارش با 178 ميلي متر مربوط به همدان بوده است، ادامه داد: اين ميزان بارش نسبت به سال گذشته 44 درصد و نسبت به بلند مدت 37 درصد كاهش داشته است.

وي افزود: بهترين ميزان بارش در ملاير با 297 ميلي متر اتفاق افتاده است كه نسبت به سال گذشته هفت درصد افزايش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان، ادامه داد: اگر مردم کمک کنند در تابستان قطعی آب نخواهیم داشت و باید دست به دست یکدیگر دهیم تا در تابستان کسری آب نداشته باشیم.

دستگاه های اجرایی اگر بیشتر از ظرفیت قراردادی آب مصرف کنند جریمه می شوند

مرتضی عزالدین با بیان اینکه دستگاه های اجرایی نیز باید در کاهش مصرف آب تلاش کنند، ادامه داد: برخی دستگاه های اجرایی بیش از دو تا چهار برابر آب مصرف می کنند که برای این دستگاه ها یک ظرفیت قرار دادی در نظر گرفته شده که اگر بیشتر از این ظرفیت مصرف کنند آب آنها قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان افزود: در بخش خانگی نیز اگر مشترکان بیش تر از الگوی مصرف، آب استفاده کنند آب آنها با اخطار قطع می شود.

مرتضی عزالدین با بیان اینکه در الگوی مصرف در بخش خانگی برای هر فرد روزانه 150 لیتر آب برای تمام مصارف در نظر گرفته شده است، ادامه داد: برای یک خانواده چهار نفره 600 لیترآب در روز در نظر گرفته شده است که این عدد در ماه به 18 متر مکعب می رسد.

72 درصد مشترکان آب را به اندازه مصرف می کنند

وی با بیان اینکه میانگین جهانی مصرف آب برای هر فرد 120 لیتر است، اظهار داشت: نسبت به میانگین جهانی کشور میزان زیادی آب مصرف می کند اما خوشبختانه 72 درصد مشترکان به اندازه مصرف می کنند و امید است که این نسبت به 90 درصد برسد.

مرتضی عزالدین با بیان اینکه الگوی مصرف برای مصارف غیر خانگی بستگی به شغل و حرفه دارد، عنوان کرد: یک کارمند در طول ماه می تواند هزار و 200 لیتر آب مصرف کند.

عزالدین در ادامه با بیان اینکه استان همدان ظرفیت خوبی در بخش فاضلاب دارد، ادامه داد: استفاده از پس آب در بخش صنعت و کشاورزی می تواند درجبران کسر آب تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

مرتضی عزالدین در ادامه به آبرسانی از استان های همجوار اشاره کرد و اظهار داشت: اگر طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان به اتمام برسد می تواند کمک حال استان می شود.

تابستان امسال یک و نیم تا دو درجه گرمتر از پارسال خواهد بود

وی با اشاره به اینکه پیش بینی شده است تابستان امسال یک و نیم تا دو درجه گرمتر از سال قبل باشد، افزود: هرچه هوا گرم تر باشد میزان مصرف آب نیز بیشتر می شود و مردم و سازمان ها باید در صرفه جویی آب نهایت تلاش خودرا به کار برند.

مرتضی عزالدین با بیان اینکه رسانه نیز باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند، ادامه داد: رسانه ها و به ویژه خبرنگاران در هر موقعی که وقت کردند در مورد کم آبی قلم بزنند و به مردم و جامعه خود کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته بارندگی ها خوب بود و حتی چند باری سد اکباتان سرریز داشت، عنوان کرد: ولی امسال هرقدر تلاش شد میزان آب سد اکباتان به 21 میلیون متر مکعب نرسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان ادامه داد: در گذشته ماهانه 3 میلیون متر مکعب آب برداشت می شد ولی امسال میزان برداشت آب به یک و شش دهم میلیون متر مکعب رسیده است.

مرتضی عزالدین با بیان اینکه در تابستان ضریب تابستانه داریم، افزود: در ماه های گرم سال اگر بیشتر از الگوی مصرف استفاده شود مبلغی به عنوان جریمه به قبوض اضافه خواهد شد.

بیشترین میزان مصرف آب در بخش خانگی است

عزالدین با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا از این 12 میلیون متر مکعب آب سد اکباتان چیزی هم برای زمستان بماند، گفت: بیشترین میزان مصرف در بخش خانگی است.

استاندار همدان نیز در این زمینه پیش از این عنوان کرده بود: در حدود 30 درصد آب هاي استان همدان از شبكه هاي شكستگي و قسمت هاي هرز آب، پرت مي شود و اگر بتوانيم 10 درصد اين آب ها را حفظ كنيم مشكلي از نظر کم آبی به وجود نمي آيد.

علي محمد آزاد با بيا ن اينكه ادارات بايد به سمت مصرف بهينه بروند، افزود: ادارات بايد سعي كنند كه مصرف را به حداقل برسانند و اداراتي كه مصرف زياد دارند بايد با آنها برخورد شود.

مردم از مصارف غیر ضرور بپرهیزند

وي با بيان اينكه امسال اگر مشكل غير متعارفي اتفاق نيفتد مشكل زيادي در بخش آب نخواهيم داشت ادامه داد: در تهيه آب شرب هيچ مشكلي وجود ندارد.

استاندار همدان با اشاره به اينكه از نظر کم آبی نباید به مردم هراس داد، اظهار داشت: اين به آن معنا نيست كه صرفه جويي نكنيم و مصارف غير ضروري را كاهش ندهيم.

آزاد با بيان اينكه قبلا اتفاق افتاده كه آب جيره بندي شده گفت: اگر صرفه جويي صورت نگيرد آب با كيفيت پايين براي مصرف عرضه مي شود.

مرتضی عزالدین در همین زمینه ادامه داد: اصلاح شبکه آبرسانی، جدا کردن زون های شبکه که از 7 زون باید به 21 زون برسد و بالابردن دقت وسیله های اندازه گیری از جمله برنامه های استان برای کاهش هدر رفت آب است.

وی با بیان اینکه میزان هدر رفت آب در سالهای 86 و 87 در حدود 40 درصد بوده است، افزود: برنامه داریم که سالانه یک تا یک و نیم درصد هدر رفت آب را کاهش دهیم.

با این تفاسیر همان گونه که توسط مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب همدان مطرح شد، بحران کم آبی در همدان جدی است و مردم باید در این راستا صرفه جویی بیشتری در مصرف آب داشته باشند.

کم آبی را می توان مهمانی ناخوانده برای مردم همدان دانست که بیرون راندن این مهمان همکاری مردم و مسئولان و نگاهی جدی تر به مشکل کم آبی را می طلبد.

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گزارش از: اکرم محمدی