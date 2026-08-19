به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پس از بازی با شمسآذر قزوین، با تشکر از هواداران فولاد اظهار کرد: از هواداران فولاد تشکر میکنم که از دقیقه یک تا پایان بازی تیم را حمایت کردند و خیلی خوب تشویق کردند.
وی افزود: درباره بازی باید بگویم چهار تا پنج دقیقه اول شروع خوبی نداشتیم ولی کاملاً بازی در مشت ما بود و فوتبال خوبی ارائه دادیم؛ موقعیتهای زیادی ایجاد کردیم ولی نتوانستیم از آنها بهره ببریم. در چهار، پنج دقیقه ابتدای بازی و زمانی که گل را خوردیم، همان برهه زمانی بود که خوب بازی نکردیم اما شمسآذر توپ خاصی روی دروازه ما نیاورد.
مطهری گفت: فوتبال ما روزبهروز بهتر و هماهنگتر خواهد شد و انشاءالله بتوانیم بازیهایمان همراه با سه امتیاز باشد؛ از بازیکنانم تشکر میکنم. آنها تلاش خود را کردند ولی در این دما بازی کردن خیلی سخت است، اما فوتبال خوبی نشان دادیم و باید بهتر شویم.
سرمربی فولاد درباره جذب بازیکن خارجی با اشاره به مشکلات موجود اظهار کرد: شرایطی در کشورمان حاکم است که بازیکن خارجی گرفتن بسیار سخت شده است. هر روز با ما توافق میکرد و روز بعد حرف دیگری میزد و قیمت را بالا میبرد. ما فیلمهای زیادی از بازیکنان دیدیم اما در نهایت آن بازیکن مدنظر خریداری نشد و زمان از دست رفت؛ از لحاظ بودجه نیز نمیتوانیم با تیمهای متمول رقابت کنیم.
مطهری درباره تأثیر حضور رامین رضاییان بر تیم بیان کرد: رامین میتواند به تیم ما کمک زیادی کند و شرایط بهتری ایجاد کند؛ همیشه به کار تیمی اعتقاد داشتم و رامین نیز در این گروه حل میشود و انشاءالله بتوانیم امتیازهای کامل را در هفتههای آینده جمع کنیم.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره استفاده از ساسان انصاری در خط دفاعی گفت: من با تیم زندگی میکنم و شرایط تکتک بازیکنان را بهتر میدانم؛ ساسان بر اساس نیاز تیم در آن پست بازی کرد و او بهعنوان کاپیتان تیم، همواره در خدمت تیم است؛ این شرایط تاکتیکی است که من تشخیص میدهم بازیکن در کدام پست بازی کند.
وی درباره عملکرد محمدی نیز اظهار کرد: اگر بازی امروز را بهصورت آنالیزی و تجزیهوتحلیلی نگاه کنیم، خیلی بهتر از بازی اول بوده است اما برای اینکه شرایط مهرداد کاملاً ایدهآل شود، هنوز زمان نیاز است و او باید تلاش بیشتری کند. همه بچههای ما توانمندتر از این هستند و فوتبالشان خیلی بهتر از این میتواند باشد؛ باید هماهنگی بیشتری در تیم شکل بگیرد تا اتفاقات بهتر و بیشتری بیافتد.
نظر شما