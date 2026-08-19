بازی در شرایط آب و هوایی اهواز واقعا سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پس از بازی با فولاد خوزستان اظهار کرد: بازی واقعاً سخت بود آن هم در این شرایط آب و هوایی؛ ما یک تیم جوان، جسور و دونده داریم که واقعاً خوب کار کردند.

وی افزود: در همان نیمه اول با اختلاف دو تا سه گل می‌توانستیم کار را تمام کنیم اما از همه بازیکنانم راضی هستم و در نیمه اول خیلی خوب بازی کردند؛ البته در شروع نیمه دوم غافلگیر شدیم و یک گل دریافت کردیم ولی سریع به بازی برگشتیم و انسجاممان را حفظ کردیم.

رضایی گفت: از عرض زمین خوب استفاده کردیم و همانطور که دیدید حملاتمان منجر به پنالتی شد و به گل رسیدیم؛ مقابل تیم خوب فولاد بازی کردن واقعاً سخت است ولی جوانان جویای نام ما با تمرینات و انگیزه‌ای که دارند خیلی خوب ظاهر شدند و به نظرم کم‌کم لیگ برتر را خوب درک می‌کنند.

وی ادامه داد: باشگاه شمس‌آذر امکاناتی را فراهم کرده که این جوانان رشد کنند و من به آنها افتخار می‌کنم؛ باید یک ریکاوری خوب داشته باشیم و برای بازی با آلومینیوم اراک آماده شویم.