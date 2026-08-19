حج امسال با ۸ هزار طواف نیابتی برای رهبرشهید همراه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب شامگاه چهارشنبه در مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب اسلامی در حرم بانوی کرامت با اشاره به جلوه‌های مختلف ابراز ارادت مسلمانان به رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: عشق به امام شهید امت، موضوعی نیست که تنها پس از شهادت ایشان شکل گرفته باشد، بلکه در دوران حیات نیز زائران در مکه مکرمه به نیابت از ایشان عمره به‌جا می‌آوردند و در طواف، نماز و دیگر عبادات، ایشان را در ثواب اعمال خود شریک می‌کردند.



وی گفت: زائران همچنین در مکه و مدینه زیارت پیامبر اکرم(ص) و ائمه بقیع(ع) را به نیابت از رهبر شهید انجام می‌دادند و این موضوع در سال‌های گذشته نیز میان زائران وجود داشته است.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت افزود: در مراسم پیاده‌روی زائران امام حسین(ع) نیز در سال‌های گذشته افراد بسیاری به نیابت از رهبر شهید انقلاب اسلامی این مسیر را طی می‌کردند و ثواب زیارت و پیاده‌روی خود را به ایشان هدیه می‌دادند.



نواب ادامه داد: امسال این ابراز ارادت جلوه گسترده‌تری پیدا کرد و در کنار برنامه‌های انجام‌شده از سوی زائران ایرانی، مسلمانان و زائرانی از کشورهای مختلف نیز با مراجعه و ابراز محبت، یاد رهبر شهید را گرامی داشتند.



زائران مسلمان یاد رهبر شهید را زنده نگه داشتند



وی با اشاره به مشاهدات خود در جریان حج امسال بیان کرد: شمار قابل توجهی از زائران کشورهای مختلف در این سفر به یاد رهبر شهید طواف کردند، نماز خواندند و به عبادت پرداختند و این مسئله نشان می‌داد که یاد ایشان در میان عموم مسلمانان کشورهای دیگر نیز حضور دارد.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: جبهه استکبار تلاش فراوانی کرد تا نام و یاد رهبر شهید خاموش شود اما اراده الهی بر آن قرار گرفت که نام و یاد ایشان برجسته‌تر از گذشته در میان مسلمانان باقی بماند.



نواب افزود: در ایام حج، بسیاری از زائران کشورهای مختلف که با ما دیدار و گفت‌وگو داشتند، نسبت به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان اسلام و مسلمانان ابراز خرسندی می‌کردند.



وی گفت: برخی از این زائران با اشاره به مقابله ایران با رژیم صهیونیستی و آمریکا، این موفقیت را تبریک می‌گفتند و از اینکه دشمنان اسلام و مسلمانان با پاسخ و برخورد مواجه شده‌اند، ابراز خوشحالی می‌کردند.



حجاج به نیابت از رهبر شهید عبادت کردند



نواب با اشاره به برنامه‌های معنوی زائران ایرانی در حج امسال اظهار کرد: مجموعه‌ای گسترده از اعمال عبادی و برنامه‌های معنوی به نیابت از رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین جاماندگان از حج انجام شد.



وی افزود: در جریان این برنامه‌ها بیش از هزار ختم قرآن به صورت انفرادی و ۳۰ هزار ختم قرآن به صورت گروهی انجام شد و زائران ایرانی بخش قابل توجهی از این اعمال معنوی را با نیت رهبر شهید و شهدا به جا آوردند.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: ۸ هزار و ۱۵۰ طواف نیابتی نیز به نیت رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شد که بخشی از برنامه‌های عبادی زائران ایرانی در موسم حج امسال بود.



نواب بیان کرد: بیش از یک میلیون ختم صلوات نیز به نیت شهدا، رهبر شهید انقلاب اسلامی و اهل‌بیت شهید ایشان توسط حجاج ایرانی انجام شد و این برنامه‌ها بخشی از جلوه‌های معنوی حج امسال را تشکیل داد.



وی با اشاره به گستردگی ابراز ارادت زائران به رهبر شهید اظهار کرد: امسال دامنه این برنامه‌ها تنها به میدان و خیابان محدود نماند و میقات و عرفات نیز به این مجموعه اضافه شد.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت ادامه داد: در کنار این برنامه‌ها، مشایه و پیاده‌روی زائران امام حسین(ع) نیز همچنان جایگاه ویژه خود را دارد و زائران در این مسیر نیز با نیت رهبر شهید و شهدا به زیارت و عبادت پرداختند.



نواب خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات نشان داد که یاد رهبر شهید در میان زائران و مسلمانان تنها به یک مکان یا یک مراسم خاص محدود نیست و در مناسک حج، زیارت و برنامه‌های معنوی مسلمانان کشورهای مختلف نیز بازتاب داشته است.



وی در پایان تأکید کرد: تبریک‌ها و ابراز محبت مسلمانان کشورهای مختلف را نباید متعلق به یک فرد یا مجموعه خاص دانست بلکه این موفقیت متعلق به امت اسلامی، ملت مسلمان ایران و همه عزیزانی است که در میدان و عرصه‌های مختلف برای دفاع از اسلام و مسلمانان تلاش کرده‌اند.