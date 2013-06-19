به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رپ، لوک بسون کارگردان مشهور فرانسوی که اوایل همین ماه اسکارلت جوهانسون را برای بازی در فیلم "لوسی" جدیدترین فیلمی که در دست ساخت دارد، انتخاب کرده بود اکنون مورگان فریمن را برای بازی در نقش اصلی این فیلم برگزیده است.

"لوسی" که کار نوشتن فیلمنامه‌اش را هم خود بسون انجام داده است، جوهانسون را در نقش زن جوانی نشان می‌دهد که در موقعیتی قرار می گیرد که مجبور به حمل مواد مخدر می‌شود اما او ناگهان از توانایی‌های ویژه‌ای برخوردار می شود که به کمکش می آیند تا بتواند با کنترل احساسات و دردهایش با افرادی که او را وادار به این کار کرده اند، روبه رو شود. اما این قدرت مهلت خاصی دارد و وقتی به انتها می رسد او به سراغ پروفسوری می رود که مدت ها در این زمینه تحقیق کرده و حالا می تواند به او کمک کند.

مورگان فریمن قرار است در نقش این پروفسور بازی کند.

لوک بسون که به تازگی فیلم "خانواده" یک اکشن کمدی را به پایان برده است قصد دارد "لوسی" را به زودی جلوی دوربین ببرد.

مورگان فریمن 76 ساله با فیلم "حالا مرا می‌بینی" در تاریخ 3 ژوییه راهی پرده‌های سینما می‌شود و پس از آن با فیلم "آخرین وگاس" در 8 نوامبر در برابر دوستداران فیلم‌هایش قرار می گیرد. او به زودی در اولین پروژه کارگردانی والی فیستر با عنوان "برتری" جلوی دوربین می رود. فیستر فیلمبردار فیلم "سرآغاز" نولان بود.