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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

محمودزاده به مهر اعلام کرد:

گنجاندن مفاهیم ایثار در کتب درسی جدید دانش آموزان

گنجاندن مفاهیم ایثار در کتب درسی جدید دانش آموزان

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در کتب درسی سال تحصیلی جدید مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت به شکل گسترده ای تعبیه شده است.

احمد محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مطابق با اهداف و سیاستهای سند تحول بنیادین و در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مفاهیم جدیدی با محوریت ایثار و شهادت در کتب درسی جدید پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در ادامه در تدریس کتب و انتقال مفاهیم نیز مربیان و معلمان آموزه های جدیدی را خواهند آموخت، اضافه کرد: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ ایثار در بین دانش آموزان است.

وی تاکید کرد: آشنایی با رشادتهای ایثارگران، آشنایی با ارزشهای مورد نظر شهدا و همچنین آشنایی با ارزشهای محوری انقلاب از جمله موضوعات برجسته این سیاست آموزشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان یادآور شد: در سالهای گذشته آموزش و پرورش اردبیل با برگزاری برنامه های فرهنگی متنوع از جمله یادواره شهدا، مسابقه، انشا نویسی و مقاله نویسی گامهای ابتدایی ترویج فرهنگ ایثار را برداشته است.

وی افزود: پس از این نیز با تغییر محتوای کتب درسی زمینه های آموزشی گسترده ای در این راستا فراهم می شود.

محمودزاده همچنین با تاکید به حضور گسترده رای اولی ها در انتخابات 24 خرداد اضافه کرد: نمونه تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب در انتخابات برگزار شده اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: 37 هزار  رای اولی در اردبیل با شرکت در انتخابات حماسه سیاسی را خلق کرده و آموزه های فرهنگی عقیدتی خود را به نمایش گذاردند.

کد مطلب 2079933

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