استقرار توده هوای گرم در خوزستان تا اواسط هفته آینده

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز دوشنبه افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان بویژه نیمه شرقی و شمالی مورد انتظار است.

وی افزود: همچنان تا اواسط هفته آینده وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: تا روز سه‌شنبه و بویژه روزهای یکشنبه و دوشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی و مرکزی و غربی و شمالی استان خواهد شد. همچنین طی امروز و فردا وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات در حد متوسط خواهد بود.

سبزه‌زاری درباره وضعیت دمایی استان در شبانه‌روز گذشته ادامه داد: هویزه با دمای ۵۰.۹ و دهدز با دمای ۲۹.۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و در این مدت اهواز به بیشینه دمای ۴۸ و کمینه دمای ۳۳.۶ درجه سانتی‌گراد رسیده است.