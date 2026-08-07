به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله ایزدی، رئیس شورای اسلامی شهرکرد، در نشست با احمد راستینه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های شهری اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهرکرد در دوره ششم با تمام توان در عرصه خدمت حضور داشته‌اند و ارتباط مستمر با مردم، بازدیدهای میدانی ،برگزاری نشست‌های مردمی، جلسات در مساجد و تعامل با دستگاه‌های اجرایی را برای پیگیری مطالبات شهروندان در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: با وجود همکاری مناسب مجموعه مدیران استانی و شهرستانی، برای توسعه و تعالی شهرکرد به عنوان مرکز استان، نیازمند توجه بیشتر در برخی حوزه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های مهم و اثرگذار هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به جایگاه مرکز استان گفت: رونق و توسعه شهرکرد تنها به این شهر محدود نمی‌شود و آثار آن در سراسر استان دیده خواهد شد؛ بنابراین باید زیرساخت‌های شهری متناسب با جایگاه مرکز استان توسعه پیدا کند.

ایزدی با اشاره به جلسات مستمر شورا و شهرداری برای رصد و پیگیری پروژه‌ها اظهار کرد: مدیریت شهری به صورت مداوم مسائل و مشکلات شهر را بررسی می‌کند و در کنار همکاری با دستگاه‌های مختلف، پیگیر رفع موانع و تحقق مطالبات مردم است.

وی با اشاره به تعامل با نمایندگان مردم در مجلس افزود: پیگیری مسائل شهری در سطوح مختلف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌هاست و همراهی مسئولان و نمایندگان می‌تواند به تسریع روند تصمیم‌گیری و پیشبرد پروژه‌های مهم کمک کند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های ترافیکی شهر گفت: تکمیل کمربندی پانزده خرداد یکی از مطالبات مهم مدیریت شهری و مردم است؛ چراکه عبور خودروهای سنگین از داخل شهر، علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی، موجب آسیب به زیرساخت‌ها و افزایش دغدغه‌های شهروندان شده است، ضمن این جانمایی برای احداث پارکینگ خودرو های سنگین نیز در دستور قرار دارد ودر حال پیگیری است ودراین باره با اعضای محترم هیات مدیره صنف کامیون داران شهرکرد نیز نشست داشته ایم.

ایزدی با اشاره به نقش راه و شهرسازی در اجرای برخی پروژه‌های مهم شهری تصریح کرد: اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح در نقاط پرتردد شهر از جمله مسیر آرامستان بهشت رحمت و محور جاده خوزستان(سه راهی خوزستان) در ورودی شرق شهرکرد، از نیازهای اساسی شهرکرد است. با توجه به اینکه این پروژه‌ها در حوزه مسئولیت راه و شهرسازی قرار دارد، انتظار می‌رود این دستگاه به عنوان متولی اصلی، برای تعیین تکلیف و اجرای آن‌ها اقدام جدی داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع اراضی و تفاهم‌نامه‌های مرتبط با شهرداری اظهار کرد: تعیین تکلیف این اراضی و اجرای تعهدات موجود، نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی است تا زمینه اجرای بهتر پروژه‌های شهری و حفظ حقوق شهروندان فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهر گفت: توسعه گردشگری یکی از محورهای مهم رونق اقتصادی شهر است و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعددی در این حوزه پیش‌بینی شده که می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های شهرکرد و ایجاد فرصت‌های جدید مؤثر باشد.

ایزدی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف موضوع پساب اظهار کرد: استفاده از پساب باید با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و تکمیل زیرساخت‌های لازم انجام شود. مشکلات ناشی از آلودگی‌های احتمالی، بوی نامطبوع و تبعات زیست‌محیطی، ضرورت توجه جدی به این موضوع را افزایش داده است.

وی افزود: انتظار می‌رود موضوع تأمین و واگذاری پساب تصفیه‌شده با نگاه کارشناسی و همکاری دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن رفع مشکلات موجود، امکان استفاده صحیح از این ظرفیت برای توسعه شهری به ویژه فضای سبز و نیز جلوگیری از فرو نشست دشت شهرکرد فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه به مشکلات برخی اراضی فاقد سند به ویژه در غرب شهرکرد اشاره کرد و گفت: این موضوع از مطالبات مهم شهروندان است و نیازمند ورود و همکاری دستگاه‌های متولی به ویژه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای حل مشکلات موجود و رفع دغدغه‌های مردم است.

ایزدی همچنین با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در ناحیه غرب شهرکرد اظهار کرد: نبود مدارس متوسطه اول و دوم در برخی نقاط این منطقه، مشکلاتی را برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایجاد کرده است و تأمین زیرساخت‌های آموزشی متناسب با توسعه جمعیتی این محدوده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه شهرکرد به عنوان مرکز استان، نیازمند تصمیم‌های بزرگ، نگاه توسعه‌محور و همکاری همه دستگاه‌هاست و شورای اسلامی شهر همچنان پیگیر تحقق مطالبات مردم و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهری خواهد بود.