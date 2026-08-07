به گزارش خبرنگار مهر، الهام اشرافی صبح جمعه در گفت‌وگوی رسانه‌ای با محوریت کتاب، اظهار کرد: کتاب همواره همراهی بی‌ادعا و صمیمی برای انسان است و از کودکی بخش جدایی ناپذیر زندگی من بوده است.

وی با اشاره به فضای فرهنگی خانواده خود، افزود: مادرم مداح اهل بیت (ع) و قاری قرآن بودند و همواره کتاب‌های دینی، مذهبی و نسخه‌های خطی مداحی در خانه وجود داشت. پدرم نیز انس عمیقی با دیوان حافظ و آثار مولانا داشت و یکی از ماندگارترین تصاویر ذهنی من حافظ‌خوانی‌های او است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جاسک، قرآن کریم را اثرگذارترین و جامع‌ترین کتاب زندگی خود دانست و بیان کرد: پس از قرآن، کتاب‌هایی همچون «جنایت و مکافات»، «سمفونی مردگان»، «انسان ۲۵۰ ساله» و «خون دلی که لعل شد» از جمله آثاری هستند که تأثیر عمیقی بر من گذاشته‌اند.

اشرافی در ادامه با بیان خاطره‌ای از دوران کودکی، گفت: سال‌هایی که جاسک هنوز کانون پرورش فکری و کتابخانه عمومی نداشت، همراه خواهر و برادرم به طور اتفاقی اتاقی مملو از کتاب را در دبیرستان شهید مطهری پیدا کردیم. هر جمعه به آنجا می‌رفتیم، کتاب‌ها را انتخاب می‌کردیم، می‌خواندیم و دوباره سر جای خود قرار می‌دادیم و همان تجربه علاقه مرا به کتاب‌خوانی شکل داد.

وی افزود: بعدها در فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ با حمایت رهبر معظم انقلاب و تأمین اعتبار از سوی دفتر ایشان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جاسک راه‌اندازی شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جاسک با تأکید بر اینکه کتاب‌خوانی یک مهارت آموختنی است، تصریح کرد: علت کم‌رنگ شدن مطالعه را نباید صرفاً یک مسئله فردی دانست، بلکه خانواده نقش اساسی در شکل‌گیری این عادت دارد و کودک باید کتاب خواندن را در رفتار والدین ببیند.

اشرافی ادامه داد: مطالعه زمانی ماندگار می‌شود که برای کودک حس خوب ایجاد کند و هر عاملی که این تجربه را به احساسی ناخوشایند تبدیل کند، مانعی برای انس با کتاب خواهد بود.

وی با اشاره به تأثیر فناوری‌های نوین بر عادت مطالعه، گفت: در عصر فناوری، شکل بی‌علاقگی به کتاب تغییر کرده است. بر اساس مطالعه‌ای که در دانشگاه ژجیانگ چین روی اسکن مغزی کاربران انجام شده ویدئوهای کوتاه سیستم پاداش مغز را به شدت فعال می‌کنند و در نتیجه فعالیت‌هایی مانند کتاب‌خوانی که نیازمند تمرکز طولانی هستند، برای کودکان دشوار می‌شود.

اشرافی افزود: ویدئوهای کوتاه و جذاب در فضای مجازی به تدریج توانایی تمرکز، تفکر و تعمق را در کودکان کاهش می‌دهند و برای بازگرداندن آنان به مطالعه باید کتابخانه‌ها و برنامه‌های کتاب‌خوانی به صورت تعاملی و جذاب احیا شوند.

وی درباره معیارهای انتخاب کتاب مناسب نیز، اظهار کرد: خانواده‌ها هنگام انتخاب کتاب باید به ناشر، نویسنده، تناسب اثر با سن و علاقه کودک، مصور بودن، به‌روز بودن، برخورداری از جوایز معتبر و رده‌بندی سنی توجه کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جاسک کتاب‌های «کبوتر ساندویچ پیدا می‌کند»، مجموعه داستان‌های «پَبوتی» و «کاشی» را از آثار پرخواننده حوزه کودک و «زیبا صدایم کن» و «باغ کیانوش» را از کتاب‌های پرمخاطب نوجوان معرفی کرد.

اشرافی در پایان خطاب به خانواده‌ها، گفت: اگر والدین خود اهل مطالعه نباشند، نمی‌توانند انتظار کتاب‌خوان شدن فرزندانشان را داشته باشند. نخست باید از خودمان شروع کنیم، سپس دست کودکان را بگیریم و به مراکز کانون پرورش فکری ببریم تا با همراهی مربیان موانع مطالعه شناسایی و راهکارهای مناسب برای ایجاد علاقه به کتاب در کودکان اجرا شود.