به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل راه‌آهن جنوب اعلام کرد با تلاش‌های صورت گرفته در ایام اربعین حسینی و طبق آمار عملکرد این اداره کل، از ابتدای طرح تا پایان ۱۵ مردادماه، جابه‌جایی ۳۰۲ هزار و ۳۲۰ مسافر با ۶۱۰ رام قطار رفت و برگشتی انجام شده است.

در بخش قطارهای بین‌شهری، تعداد ۲۷۹ رام قطار رفت و برگشتی، ۱۴۱ هزار و ۱۶ زائر را به مقاصد مختلف جابه‌جا کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای شبکه ریلی جنوب در خدمت‌رسانی به زائران است.

همچنین در بازه زمانی یاد شده، ۱۴۶ هزار و ۶۵۶ مسافر با ۲۷۸ رام قطار به صورت ریل‌باس در مسیر خرمشهر به شلمچه و بالعکس به صورت رایگان منتقل شدند که این خدمات‌رسانی تسهیل‌گر تردد زوار به سمت مرز بوده است.

قطارهای مسیر اهواز به خرمشهر نیز در این ایام، طی ۵۳ رام قطار، ۱۴ هزار و ۶۴۸ مسافر را جابه‌جا کرده‌اند تا مجموع خدمات‌رسانی ریلی در خوزستان با نظم و انضباط کامل به انجام برسد.