به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید طالبی، دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه و رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در حاشیه نشست ستاد هماهنگی برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر استان خراسان رضوی در حرم مطهر امام رضا (ع)، از انتخاب شعار «ایران امام رضا (ع)؛ خون‌خواه و جان‌فدا» برای برنامه‌های این ایام، خبر داد.

دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه و رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: باتوجه‌به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس الله نفسه‌الزکیه)، جمعی از فرماندهان و هم‌وطنان و ضرورت پاسداشت خون شهدای دو جنگ اخیر، این شعار با تأکید بر مقاومت ملت ایران در برابر تهاجم آمریکایی - صهیونیستی، انتخاب شده است.

وی افزود: ملت ایران با ایستادگی مستمر و خستگی‌ناپذیر، از عزت، استقلال و هویت ملی و دینی خود دفاع می‌کند و شعار دهه پایانی ماه صفر نیز بازتاب‌دهنده همین روحیه مقاومت و جان‌فشانی است.

طالبی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی (رحمت‌الله علیه) در سال ۱۴۰۳، گفت: ایشان در شرایطی خطیر، کشور را «ایران امام رضا (ع)» نامیدند و فرمودند: «ایران، ایران امام رضاست... برکات امام هشتم (ع)، امام رئوف، شامل حال همه آحاد کشور است.»

دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه و رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی (رحمت‌الله علیه) همچنین بر خون‌خواهی آن امام شهید و دیگر شهدای جنگ‌های اخیر تأکید داشتند و این دو مفهوم، در کنار فرهنگ جان‌فشانی و ایستادگی، مبنای انتخاب شعار امسال قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: ایران حقیقتاً ایران امام رضا (ع) است و تعلق عمیق ملت به ساحت مقدس رضوی، مردم را در پرتو ولایت‌فقیه به وحدت، همدلی و هم‌افزایی برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از عزت و استقلال کشور، پیوند داده است.

طالبی با اشاره به هجرت تمدن‌ساز حضرت امام رضا (ع) از مدینه به خراسان، خاطرنشان کرد: حضور امام رئوف (ع) در این سرزمین، نقطه عطفی در تاریخ ایران اسلامی بود و مسیر شکل‌گیری و تثبیت هویت ایرانی - اسلامی را متحول کرد.

دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی افزود: این هجرت تمدنی، پایه‌های فرهنگی و معنوی جامعه ایرانی را استحکام بخشید و در طول قرن‌ها، ایران را در برابر حوادث، تهدیدها و تهاجم‌های گوناگون حفظ کرد.

دبیر ستاد مناسبت‌های ویژه و رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی ادامه داد: پس از هجرت حضرت رضا (ع)، جریان‌های بیداری، عدالت‌خواهی و مقاومت در ایران استمرار یافت و در نهایت به شکل‌گیری انقلاب اسلامی، انجامید.

وی جبهه مقاومت اسلامی را از ثمرات این پیوند تاریخی و تمدنی دانست و گفت: این جریان امروز در مسیر تحقق وعده‌های الهی و زمینه‌سازی برای ظهور آخرین ذخیره الهی و منجی عالم بشریت، حرکت می‌کند.

طالبی اظهار کرد: برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر با محوریت شعار «ایران امام رضا (ع)؛ خون‌خواه و جان‌فدا» و با تأکید بر تبیین معارف رضوی، تقویت همبستگی ملی، اطاعت عملی از ولایت‌فقیه، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران حضرت رضا (ع) از سوی بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی، برگزار می‌شود.