حمایت الازهر از گروهک تروریستی منافقین / نادیده گرفتن جنایات هولناک فرقه رجوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، دانشگاه الازهر در راستای سیاست های همسو با برخی کشورهای عربی و غربی در بیانیه ای از گروهک تروریستی منافقین حمایت کرد. در این بیانیه آنچه حمله به پایگاه نظامی لیبرتی مقر اسکان منافقین خوانده شده، محکوم شده است.

در این بیانیه گروهک تروریستی منافقین، آواره و مخالف حکومت ایران نامیده شده اند. الازهر در عین حال در توجیه موضع خود ادعاکرد که صدور بیانیه مذکور صرفا به دلایل انسانی صورت گرفته است و سیاسی نیست.

در ادامه بیانیه خواسته شده است که امنیت آوارگان در سرتاسر دنیا صرف نظر از گرایشهای فکری و سیاسی شان و در راستای حفظ حقوق بشر تامین شود.

پایگاه لیبرتی چند روز پیش مورد حمله قرار گرفت که بر اثر آن چهار نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته است.

موضع دانشگاه الازهر و آواره خواندن منافقین در حالی مطرح می شود که گروهک منافقین یک گروهک تروریستی است و در بسیاری از اقدامات تروریستی علیه ملت عراق و ایران نقش داشته است و جنایات فراوانی علیه شهروندان بی دفاع و بیگناه ایرانی و همچنین در عراق مرتکب شده است.