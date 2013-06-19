تبریک علی آبادی و افشارزاده به تیم ملی فوتبال و صعود به جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و نائب رئیس شورای المپیک آسیا در پیام تبریک خود گفت: نبرد غرور برانگیز ملیپوشان کشورمان در رقابتهای مقدماتی جام جهانی برزیل و شکست دادن تیم ملی کرهجنوبی آنهم در این کشور و راهیابی به رقابتهای جهانی برزیل دل میلیونها هموطن ایرانی را در اقصی نقاط جهان شاد کرد.
ضمن تبریک این پیروزی و صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به رقابتهای جهانی به مسئولان فدراسیون، کادر فنی، غیور مردان فوتبال ایران و ملت عزیز و همیشه در صحنه کشورمان، امید میرود در سایه الطاف الهی و زحمات مسئولین ورزش کشور و مربیان و ملیپوشان همچون گذشته بار دیگر شاهد به اهتزاز در آمدن پرچم سه رنگ مقدس کشورمان در رقابتهای برون مرزی باشیم.
آفرین بر شما افتخار آفرینان عزیز که دل ملتی را با این پیروزی شاد کردید و وموجی از امید و غرور ملی را در میان مردم عزیز پدید آوردید.
همچنین بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک طی پیام جداگانهای راهیابی تیم ملی فوتبال کشورمان را به رقابتهای جهانی برزیل تبریک گفت و اذعان داشت: بعد از درخشش و افتخار آفرینیهای متعدد رشتههای غیر فوتبالی در بازیهای سالنی، آسیایی و المپیک و پارالمپیک امروز غیور مردان فوتبال کشورمان با به نمایش گذاشتن مبارزهای غیرتمندانه در کشور کرهجنوبی و غلبه بر حریف دیرینه خود، حلاوت راهیابی فوتبال کشورمان را به جام جهانی برزیل در میان مردم آوردند.
بنده به شخصه با دیدن تلاشهای شما عزیزان در میدان مسابقه ونوع مبارزه غیرتمندانهتان مقابل حریف به خود به عنوان یک ایرانی بالیدم. ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به کادر فنی، مربیان و مسئولین فدراسیون وبخصوص ملت بزرگ ایران از دور دست همه شما غیور مردان تیم ملی را که این پیروز بزرگ را به ملت ایران هدیه کردید می فشارم و برای تمامی شما عزیزان آرزوی موفقیت و سر بلندی دارم.
رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک طی پیامهای جداگانه پیروزی تیم ملی فوتبال مقابل کرهجنوبی و صعود به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل را تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک و نائب رئیس شورای المپیک آسیا در پیام تبریک خود گفت: نبرد غرور برانگیز ملیپوشان کشورمان در رقابتهای مقدماتی جام جهانی برزیل و شکست دادن تیم ملی کرهجنوبی آنهم در این کشور و راهیابی به رقابتهای جهانی برزیل دل میلیونها هموطن ایرانی را در اقصی نقاط جهان شاد کرد.
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