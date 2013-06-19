به گزارش خبرنگار مهر، پرواز شماره 6623 هواپیمایی آسمان که به طور اختصاصی بازیکنان و همراهان تیم ملی فوتبال ایران را از سئول به تهران آورده بود به زمین نشست و بازیکنان ایران در میان استقبال علاقمندان وارد کشور شد.

در مراسم استقبال از تیم ملی فوتبال ایران مسئولان فدراسیون از جمله هادی آیت اللهی، حسین عسگری، عزیزی خادم عضو هیات رئیسه فدراسیون ، غلامرضا بهروان، شیراز و بابایی مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان حضور داشتند و با حضور روی باند فرودگاه از اعضای تیم ملی فوتبال استقبال کردند.

* خبرنگاران و عکاسان و تصویربرداران زیادی با حضور در فرودگاه از بازیکنان تیم ملی استقبال کردند و به تهیه عکس و خبر پرداختند.

* در طول سفر ملی پوشان به تهران محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و به آنها تبریک گفت.

* علاقمندانی که برای استقبال از تیم ملی به فرودگاه امده بودند با شعارهایی چون بچه ها متشکریم و ایران - ایران به ابراز خوشحالی پرداختند.

* بازیکنان تیم ملی هنگام خروج از هواپیما با استقبال گرم مسئولان فرودگاه مواجه شدند و از سوی مسئولان فدراسیون بر گردن آن حلقه های گل انداخته شد.

* آندرانیک تیموریان در شرایطی وارد ایران شد که دستش در آتل بود. او در دیدار برابر کره مصدوم شده بود و احتمال شکستگی دستش وجود دارد.

* رضا قوچان نژاد بیشتر از سایر بازیکنان مورد توجه بود و روی دست علاقمندان به فوتبال حرکت می کرد.