به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش پس از بازگشت تیم ملی به ایران ضمن بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: خوشحالم که این موفقیت بزرگ برای فوتبال ایران رقم خورده است. امروز روز شادی است و این خوشحالی متعلق به همه بازیکنان و مردم ایران است.

کی روش با اشاره به عملکرد بازیکنان در دیدارهای گذشته گفت: اینها قهرمانان شما هستند و باید به همه تبریک بگویید. این بازیکنان توانستند شادی را به مردم هدیه بدهند و انرژی مثبتی را در بین مردم ایجاد کنند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که قبل از دیدار با کره جنوبی جنگ لفظی را با سرمربی تیم ملی این کشور داشت در مورد کناره رفتن چوی از سرمربیگری تیم ملی کره جنوبی پس از شکست برابر ایران گفت: از این اتفاق خوشحال نیستم چرا که ما مربیان فقط داخل زمین رقابت داریم و بیرون از آن دوست و همکار هستیم. ما باید احترام را دو طرفه حفظ کنیم و از این موضوع خوشحال نیستم.

کارلوس کی روش در پاسخ به این پرسش که در پایان دیدار برابر کره جنوبی به سرمربی این کشور چه گفتید خاطرنشان کرد: در این مورد اظهار نظر نمی کنم.